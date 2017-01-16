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    Антонио Конте: «Предложения из Китая не представляют угрозы для АПЛ и «Челси»

    Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Антонио Конте высшая лига Китай Диего Коста Оскар Тяньцзинь Цюаньцзянь

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о значении китайских денег для клубов АПЛ.

    «Деньги – это не все. Когда играешь за такой отличный клуб, как «Челси», ты должен быть доволен.

    В АПЛ очень серьезная конкуренция. Эта лига способна привлечь любого игрока, потому что она идет на первом месте в мире по ряду позитивных критериев.

    По этой причине я повторяю, что эти предложения из Китая не представляют угрозы для лиги. Деньги – это еще не все.

    Оскар играл за «Челси», получил хорошее предложение и отправился в Китай. Я мог бы видеть угрозу для своих игроков.

    Но «Челси» – великий клуб, играть за который – большая честь. Так что угрозы я не вижу», – сказал Конте.

    Ранее сообщалось о конфликте Конте с форвардом Диего Костой, которому «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил зарплату 30 миллионов фунтов в год.

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