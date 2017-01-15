«Челси» попытается купить Морату или Лукаку в случае ухода Диего Косты

Форвард Альваро Мората, у которого нет твердого места в стартовом составе , попал в сферу интересов «Челси».

Сообщается, что лондонцы планируют приобрести 24-летнего испанца в январе в случае перехода в китайский клуб.

В свое время главный тренер Антонио Конте приглашал Морату в «Ювентус», но не успел поработать с ним в туринском клубе, так как возглавил сборную Италии.

Альтернативный вариант для «Челси» — нападающий Ромелу Лукаку.