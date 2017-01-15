«Челси» попытается купить Морату или Лукаку в случае ухода Диего Косты
Форвард Альваро Мората, у которого нет твердого места в стартовом составе «Реала», попал в сферу интересов «Челси».
Сообщается, что лондонцы планируют приобрести 24-летнего испанца в январе в случае перехода Диего Косты в китайский клуб.
В свое время главный тренер «Челси» Антонио Конте приглашал Морату в «Ювентус», но не успел поработать с ним в туринском клубе, так как возглавил сборную Италии.
Альтернативный вариант для «Челси» — нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку.
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