Пресс-служба «Локомотива» выступила с заявлением относительно трансфера в полузащитника Александра Самедова.

«Ранее наш клуб получил предложение от московского «Спартака» о выкупе трансфера футболиста.

Александр Самедов изъявил желание перейти в другую команду.

При рассмотрении предложения от «Спартака» руководством были учтены интересы сборной России, в которой Александр играет важную роль.

Самедов оставил заметный след в истории «Локомотива». Он дважды становился обладателем Кубка России и трижды призером чемпионата России, являлся вице-капитаном команды.

Благодарим за годы, проведенные в нашем клубе. Желаем успешного продолжения карьеры и побед со сборной России», – говорится в заявлении клуба.

«Локомотив» получил за Самедова около 4 миллионов евро, часть суммы заплатил игрок.

Молло в «Зените», Самедов в «Спартаке»: все трансферы России

Болельщики «Локомотива» провожают Самедова

Самедов и Москва