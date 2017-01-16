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    «Локомотив»: «Клуб учел интересы сборной России при рассмотрении предложения по Самедову»

    Теги Спартак Локомотив Александр Самедов Премьер-лига Россия сборная России

    Пресс-служба «Локомотива» выступила с заявлением относительно трансфера в «Спартак» полузащитника Александра Самедова.

    «Ранее наш клуб получил предложение от московского «Спартака» о выкупе трансфера футболиста.

    Александр Самедов изъявил желание перейти в другую команду.

    При рассмотрении предложения от «Спартака» руководством «Локомотива» были учтены интересы сборной России, в которой Александр играет важную роль.

    Самедов оставил заметный след в истории «Локомотива». Он дважды становился обладателем Кубка России и трижды призером чемпионата России, являлся вице-капитаном команды.

    Благодарим за годы, проведенные в нашем клубе. Желаем успешного продолжения карьеры и побед со сборной России», – говорится в заявлении клуба.

    «Локомотив» получил за Самедова около 4 миллионов евро, часть суммы заплатил игрок.

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