«Локомотив»: «Клуб учел интересы сборной России при рассмотрении предложения по Самедову»
Пресс-служба «Локомотива» выступила с заявлением относительно трансфера в «Спартак» полузащитника Александра Самедова.
«Ранее наш клуб получил предложение от московского «Спартака» о выкупе трансфера футболиста.
Александр Самедов изъявил желание перейти в другую команду.
При рассмотрении предложения от «Спартака» руководством «Локомотива» были учтены интересы сборной России, в которой Александр играет важную роль.
Самедов оставил заметный след в истории «Локомотива». Он дважды становился обладателем Кубка России и трижды призером чемпионата России, являлся вице-капитаном команды.
Благодарим за годы, проведенные в нашем клубе. Желаем успешного продолжения карьеры и побед со сборной России», – говорится в заявлении клуба.
«Локомотив» получил за Самедова около 4 миллионов евро, часть суммы заплатил игрок.
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