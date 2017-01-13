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    «Локомотив» получил за Самедова около 4 млн евро, часть суммы заплатил игрок

    Теги Спартак Локомотив Александр Самедов Премьер-лига Россия возможные трансферы

    Трансфер полузащитника Александра Самедова в «Спартак» принес «Локомотиву» почти 4 миллиона евро, утверждает «Чемпионат». Часть этой суммы выплатил сам футболист.

    В субботу, 14 января, игрок пройдет медицинское обследование. Контракт Самедова со «Спартаком» будет рассчитан на 2,5 года, зарплата полузащитника составит около 1,8 миллиона евро.

    Самедов выступал за «Спартак» с 2001-го по 2005-й годы.

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