Самедов пройдет сборы с дублем «Локомотива», если не перейдет в «Спартак»
Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов, выразивший желание сменить клуб, не будет готовиться с московской командой к весенней части чемпионата России.
«Самедов не поедет на заграничный сбор основного состава и продолжит тренироваться с дублем «Локомотива», первый сбор которого пройдет в Москве. Занятия будут в манеже.
Если он не перейдет в «Спартак», тогда отправится с дублем и на второй сбор», – сказал источник, знакомый с ситуацией.
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