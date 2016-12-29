Самедов пройдет сборы с дублем «Локомотива», если не перейдет в «Спартак»

Полузащитник Александр Самедов, выразивший желание сменить клуб, не будет готовиться с московской командой к весенней части чемпионата России.

«Самедов не поедет на заграничный сбор основного состава и продолжит тренироваться с дублем , первый сбор которого пройдет в Москве. Занятия будут в манеже.

Если он не перейдет в , тогда отправится с дублем и на второй сбор», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

«Локомотив» готов продать 32-летнего хавбека сборной России только за 5 миллионов евро.

Юрий Семин: «Для Самедова пути назад нет»

Болельщики «Локомотива» провожают Самедова

Самедов и Москва