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    Самедов пройдет сборы с дублем «Локомотива», если не перейдет в «Спартак»

    Теги Спартак Локомотив Александр Самедов Премьер-лига Россия возможные трансферы Локомотив-2

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов, выразивший желание сменить клуб, не будет готовиться с московской командой к весенней части чемпионата России.

    «Самедов не поедет на заграничный сбор основного состава и продолжит тренироваться с дублем «Локомотива», первый сбор которого пройдет в Москве. Занятия будут в манеже.

    Если он не перейдет в «Спартак», тогда отправится с дублем и на второй сбор», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

    «Локомотив» готов продать 32-летнего хавбека сборной России только за 5 миллионов евро.

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