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    Юрий Семин: «Для Самедова пути назад нет»

    Теги Спартак Локомотив Александр Самедов Юрий Семин Премьер-лига Россия возможные трансферы

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о ситуации с вероятным уходом из команды полузащитника Александра Самедова.

    – Во-первых, не думаю, что Самедов обижается. Он был футболистом основного состава, всегда выходил и играл. Но выбрал свой путь, хочет уйти. «Локомотив» никогда никого насильно не держал. Не держит и сейчас. У Самедова свои мысли, свои советчики. И он решение покинуть «Локо» принял. Клуб его теперь отпускает за соответствующие деньги, прописанные в контракте.

    – В чем причина ваших разногласий с Самедовым?

    – Да не было никаких разногласий! Самедов считался одним из лидеров «Локомотива», ему доверяли, играл постоянно. По отношению к делу претензий к нему не возникало. Если в каких-то эпизодах его игры меня что-то не устраивало, разумеется, указывал на ошибки. Например, говорил, что он должен быть активнее внутри штрафной… Не знаю, почему он захотел перейти в «Спартак». Это исключительно его решение. А в контракте Самедова есть опция – любой клуб может выкупить его за определенную сумму (5 миллионов евро – прим. ред.). Вот и вся история.

    – А возьмут его за эти деньги?

    – Это уже его проблемы. Он же сам принял такое решение. «Локомотив» не может думать, состоится ли переход Самедова или нет. Мы не можем из-за одного игрока менять свою политику. Уходит – значит так тому и быть. Когда-то клуб покидали Игнашевич, Иванович и так далее. Дальше мы уже пойдем без Самедова. А как сложится его судьба, я уже не знаю.

    – Но путь назад закрыт на 100 процентов?

    – Пути назад быть не может, потому что он уходит.

    – А если теоретически трансфер в «Спартак» сорвется?

    – Его проблемы, а не наши.

    – То есть будет просто в дубле?

    – Если сорвется, значит, Самедову нужно искать другую команду. Мы же не можем зависеть от одного футболиста. Это неправильно. Каким бы хорошим игрок ни был, – сказал Семин.

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