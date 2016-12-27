Главный тренер ива» Юрий Семин рассказал о ситуации с вероятным уходом из команды полузащитника .

– Во-первых, не думаю, что Самедов обижается. Он был футболистом основного состава, всегда выходил и играл. Но выбрал свой путь, хочет уйти. «Локомотив» никогда никого насильно не держал. Не держит и сейчас. У Самедова свои мысли, свои советчики. И он решение покинуть «Локо» принял. Клуб его теперь отпускает за соответствующие деньги, прописанные в контракте.

– В чем причина ваших разногласий с Самедовым?

– Да не было никаких разногласий! Самедов считался одним из лидеров «Локомотива», ему доверяли, играл постоянно. По отношению к делу претензий к нему не возникало. Если в каких-то эпизодах его игры меня что-то не устраивало, разумеется, указывал на ошибки. Например, говорил, что он должен быть активнее внутри штрафной… Не знаю, почему он захотел перейти в . Это исключительно его решение. А в контракте Самедова есть опция – любой клуб может выкупить его за определенную сумму (5 миллионов евро – прим. ред.). Вот и вся история.

– А возьмут его за эти деньги?

– Это уже его проблемы. Он же сам принял такое решение. «Локомотив» не может думать, состоится ли переход Самедова или нет. Мы не можем из-за одного игрока менять свою политику. Уходит – значит так тому и быть. Когда-то клуб покидали Игнашевич, Иванович и так далее. Дальше мы уже пойдем без Самедова. А как сложится его судьба, я уже не знаю.

– Но путь назад закрыт на 100 процентов?

– Пути назад быть не может, потому что он уходит.

– А если теоретически трансфер в «Спартак» сорвется?

– Его проблемы, а не наши.

– То есть будет просто в дубле?

– Если сорвется, значит, Самедову нужно искать другую команду. Мы же не можем зависеть от одного футболиста. Это неправильно. Каким бы хорошим игрок ни был, – сказал Семин.