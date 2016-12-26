«Зенит» покупает Цаллагова, Розанов признан лучшим комментатором России, новая победная серия СКА и другие новости
1. «Зениту» нужен защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов. Сегодня начнутся переговоры.
2. Юрий Розанов назван лучшим комментатором России по результатам голосования на сайте «НТВ-Плюс».
3. СКА одержал 9-ю победу подряд, обыграв «Нефтехимик».
4. ЦСКА хочет купить форварда «Анжи» Янника Боли за 3 млн евро.
5. Погорилая и Ковтун вошли в состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы.
6. Логинов, Малышко и Поварницын вошли в состав сборной России по биатлону на январские старты.
7. Эммануэль Эменике провел переговоры о возвращении в «Спартак».
8. Двукратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков должен был лететь в разбившемся самолете Ту-154.
9. Валерий Карпин назвал Понтуса Вернблума лучшим полузащитником года в премьер-лиге.
10. В НБА «Кливленд» победил «Голден Стэйт», «Лейкерс» играют с «Клипперс». Другие результаты – здесь.
11. В НФЛ «Питтсбург» взял верх над «Балтимором», «Канзас-Сити» встречается с «Денвером».
Цитата. «Зенит» зарабатывает более 85 млн долларов в год и спокойно может существовать без «Газпрома». Слова Алексея Миллера почти на 800 комментариев.
Еще одна цитата. «Зенит» – самый любимый клуб России, за нас болеет 15 млн человек». Слова Алексея Миллера почти на 700 комментариев.
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