Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о доходах «Зенита» и финансовой ситуации в клубе.

«Клуб за эти годы создал широкую коммерческую сеть, сеть своих собственных, фирменных магазинов. Это является одним из факторов того, что уровень доходов «Зенита» сейчас ежегодно более 85 млн долларов в год, за 10 лет в семь раз подняли. Это значит, что клуб в течение нескольких лет живет по принципам ФФП УЕФА и это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее.

При этом отношения «Газпрома» и «Зенита» в настоящее время совершенно не строятся на благотворительной основе, это не благотворительность, мы работаем с «Зенитом» на базе договоров по оказанию коммерческих, рекламных услуг, для группы компании «Газпром» со стороны «Зенита» это чисто деловые отношения.

Также надо отметить то, что действительно финансовая составляющая на сегодняшний день такова, что по доходам клуб абсолютно может спокойно существовать и развиваться без «Газпрома». Мы создали вот эту основу, определенный базис для дальнейшего развития клуба, клуб в текущий период времени имеет очень высокий уровень доходов, он прибыльный, и без сомнения это хорошая основа для дальнейшего развития клуба.

Меня радуют успехи «Зенита» на европейской арене, клуб широко известен сегодня за рубежом. В 2006 году «Зенит» в рейтинге УЕФА занимал 60-е место. За 10 лет – 45 позиций вверх, и мы уже уверенно в течении трех последних сезонов входим в 15 ведущих клубов Европы по рейтингу УЕФА, а наши конкуренты по чемпионату ЦСКА и «Спартак» далеко позади «Зенита», ЦСКА на 49-м месте, а «Спартак» на 100-м», – сказал Миллер.