Розанов стал лучшим комментатором «НТВ-Плюс» по версии болельщиков
На сайте «НТВ-Плюс» завершилось голосование за лучшего футбольного телекомментатора организации.
Первое место, набрав 940 баллов, занял Юрий Розанов, получивший приз в третий раз (2008, 2009).
В тройку вошли Александр Елагин (917) и Константин Генич (805), который до этого побеждал четыре года подряд.
Конкурс носит имя Владимира Маслаченко. Голосование проводилось среди болельщиков.
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