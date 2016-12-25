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    Розанов стал лучшим комментатором «НТВ-Плюс» по версии болельщиков

    Теги Владимир Маслаченко телевидение НТВ-Плюс Юрий Розанов Константин Генич Александр Елагин

    На сайте «НТВ-Плюс» завершилось голосование за лучшего футбольного телекомментатора организации.

    Первое место, набрав 940 баллов, занял Юрий Розанов, получивший приз в третий раз (2008, 2009).

    В тройку вошли Александр Елагин (917) и Константин Генич (805), который до этого побеждал четыре года подряд.

    Конкурс носит имя Владимира Маслаченко. Голосование проводилось среди болельщиков.

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