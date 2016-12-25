Розанов стал лучшим комментатором «НТВ-Плюс» по версии болельщиков

На сайте завершилось голосование за лучшего футбольного телекомментатора организации.

Первое место, набрав 940 баллов, занял , получивший приз в третий раз (2008, 2009).

В тройку вошли Александр Елагин (917) и Константин Генич (805), который до этого побеждал четыре года подряд.

Конкурс носит имя . Голосование проводилось среди болельщиков.

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