Валерий Карпин: «Вернблум – лучший полузащитник года в России»
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин назвал Понтуса Вернблума лучшим хавбеком российской премьер-лиги в 2016 году.
«Понтус Вернблум – лучший полузащитник уходящего года в России. Почему? Потому что Вернблум в сложной для ЦСКА ситуации всегда приносил пользу.
Причем играл швед, как в опорной зоне, так и выше. И в каждой зоне полузащитник неизменно приносил пользу.
Несмотря на не лучшее время для армейцев, Вернблум весь год отыграл прилично», – сказал Карпин.
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