Бывший главный тренер Валерий Карпин назвал Понтуса Вернблума лучшим хавбеком российской премьер-лиги в 2016 году.

«Понтус Вернблум – лучший полузащитник уходящего года в России. Почему? Потому что Вернблум в сложной для ситуации всегда приносил пользу.

Причем играл швед, как в опорной зоне, так и выше. И в каждой зоне полузащитник неизменно приносил пользу.

Несмотря на не лучшее время для армейцев, Вернблум весь год отыграл прилично», – сказал Карпин.