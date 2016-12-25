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    ЦСКА ведет переговоры с «Анжи» о трансфере Боли за 3 млн евро

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия возможные трансферы Анжи Янник Боли

    Нападающий «Анжи» Янник Боли может продолжить карьеру в ЦСКА.

    Стороны ведут переговоры о трансфере 28-летнего форварда, контракт которого с махачкалинской командой рассчитан еще на два года.

    Сумма сделки может составить три миллиона евро.

    В нынешнем сезоне Боли в 11 матчах премьер-лиги забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу.

    В сезоне-2015/16 он отметился 11 голами в 30 матчах и стал лучшим бомбардиром «Анжи» в чемпионате.

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