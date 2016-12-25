Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о главных успехах «Зенита» за последние 10 лет.

«Самое главное событие за последние 10 лет – чемпионская звезда. Очень важно, что «Зенит» является единственным российским клубом, который выиграл Суперкубок УЕФА. Команда выиграла все национальные и европейские трофеи, кроме кубка Лиги чемпионов.

И конечно же, важно то, что «Зенит» сегодня – самый любимый клуб в России. 15 миллионов человек в нашей стране говорят: «Мы болеем за команду за любимую одну, мы болеем за «Зенит», за страну».

Мы продолжаем устанавливать российские рекорды на европейском уровне. Мы в седьмой раз подряд вышли в весеннюю стадию еврокубков – это футбольная вершина, которая неприступна. Наши конкуренты в России далеко позади. Чтобы достигнуть такого результата, должны пройти годы», – сказал Миллер.

Алексей Миллер: «Зенит» зарабатывает более 85 млн долларов в год и спокойно может существовать без «Газпрома»