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    Алексей Миллер: «Зенит» – самый любимый клуб России, за нас болеет 15 млн человек»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия болельщики Алексей Миллер

    Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о главных успехах «Зенита» за последние 10 лет.

    «Самое главное событие за последние 10 лет – чемпионская звезда. Очень важно, что «Зенит» является единственным российским клубом, который выиграл Суперкубок УЕФА. Команда выиграла все национальные и европейские трофеи, кроме кубка Лиги чемпионов.

    И конечно же, важно то, что «Зенит» сегодня – самый любимый клуб в России. 15 миллионов человек в нашей стране говорят: «Мы болеем за команду за любимую одну, мы болеем за «Зенит», за страну».

    Мы продолжаем устанавливать российские рекорды на европейском уровне. Мы в седьмой раз подряд вышли в весеннюю стадию еврокубков – это футбольная вершина, которая неприступна. Наши конкуренты в России далеко позади. Чтобы достигнуть такого результата, должны пройти годы», – сказал Миллер.

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