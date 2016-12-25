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    СКА выиграл 9-й матч подряд

    Теги Нефтехимик СКА Олег Знарок КХЛ

    В домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА выиграл у «Нефтехимика» (4:0).

    Клуб из Санкт-Петербурга одержал девятую победу подряд, а команда из Нижнекамска уступила в четвертой встрече кряду.

    Напомним, что до этого у СКА была серия из 15 побед подряд, которая прервалась поражением от «Автомобилиста» (1:2).

    Подробную статистику выступлений команды Олега Знарка, лидирующей на Западе (103 очка) смотрите здесь.

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