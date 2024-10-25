«Нашла коннект со своим телом». Перезапустила карьеру в 18 и теперь среди главных фигуристок России

Серия Гран-при России-2024/25 стартует в Магнитогорске – этап уже потерял одного из хедлайнеров.

Вице-чемпионка страны Софья Муравьева снялась из-за травмы, без нее в списке остаются еще два лидера прошлого сезона у женщин – Ксения Синицына и Анна Фролова .

Анна пробилась в топ в 18 лет, вернувшись после травмы и паузы длиною в год. Казалось, это невозможно в российской сборной, где развился культ юниорок с ультра-си, но в текущем олимпийским цикле такие истории успеха стали реальностью. И дело не только в отстранении.

Брала медали крупнейших юниорских стартов, учила четверные, а потом пропала из-за перелома

Фроловой уже 19 – она среди самых взрослых и опытных одиночниц в сборной:

● брала медали международных юниорских стартов еще 5 лет назад;

● застала зарубежные турниры с пустыми трибунами во время пандемии;

● сыграла важную роль в трансформации команды после отстранения.

В резюме Фроловой серебро и бронза юниорского Гран-при (еще международного), плюс бронза юношеской Олимпиады-2020. Большинство членов нынешней женской команды (в том числе Аделия Петросян и Софья Муравьева) тогда едва вышли из детско-юношеского катания. Более длинная зарубежная карьера только у Ксении Синицыной, она попала на турниры ISU на год раньше Анны.

В 2020-м Фролова уже соревновалась со взрослыми, но к тройке призеров не приближалась даже внутри страны. Личный рекорд тех времен – 11-е место на чемпионате России и 6-е в финале Кубка. Впереди были Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная. Снова на пик вышла Елизавета Туктамышева, к переходу во взрослые готовились Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых.

Отсутствие ультра-си у Фроловой выглядело приговором. Тренер Сергей Давыдов уверял , что она «практически способна сделать четверной тулуп», но этого так и не случилось. Затем на год Анну выбил из формы стрессовый перелом: после восстановления разладились тройные прыжки, появились недокруты и проблемы с ребрами. Контент стабилизировали только к старту следующего сезона.

Еще год спустя, осенью 2023-го, Анна пробилась в тройку на российской серии Гран-при: заняла 1-е и 2-е места на этапах, а затем забрала серебро на Спартакиаде, уступив только Аделии Петросян.

Сезон-2024/25 она начинает в статусе топа, которому не нужны квады для попадания на пьедестал.

Анна Фролова возвращается после года без стартов. Была сильна в юниорах, но ее выбила травма – как у Трусовой и Медведевой

Пробилась в лидеры сборной без ультра-си, нашла баланс в тренировках и теперь воспринимает прокаты как «высказывания»

За два года после возвращения Анна увеличила рекорд по оценкам на внутренних стартах на 12 баллов при том, что снизила стоимость технического контента. До травмы она регулярно ставила все каскады во вторую половину произвольной, выигрывая бонусами почти три балла. Теперь оставляет там только один, зато прыгает стабильнее. За прошлый сезон она потеряла надбавки за исполнение всего трижды, и то в пределах -1 и -2 по шкале GOE.

Чистое катание и высокие компоненты позволяют ей обгонять большинство соперниц с ультра-си. По второй оценке Фролова держится в топ-3 вместе с Петросян и Синицыной.

Программы Анна накатывает долго: на протяжении шести лет они с тренерами меняли по одной постановке в сезон, оставляя с прошлого года короткую или произвольную.

Арбитров, судя по оценкам, отсутствие динамики не смущало, зато Фролова детальнее прорабатывала движения. За это время она обрела мягкое, женственное катание и наконец обратила на себя внимание заслуженных тренеров. Прежде подробно о ее выступлениях высказывалась только Инна Гончаренко, критиковавшая за слабое катание и споры с тренером.

Теперь Фролову действительно выделяют.

«Смотрела соревнования в Красноярске от начала до конца. Очень понравилось катание Фроловой. Она меня удивила! Не думала про нее. Но видите, как бывает. У нас появилась еще одна спортсменка, которая на чемпионате России будет стараться войти в тройку лучших. Думаю, что в будущем она может войти в состав сборной страны», – восхищалась Татьяна Тарасова.

А вместе с ней изумились Илья Авербух и Катарина Гербольдт.

В подходе к тренировкам и турнирам тоже многое изменилось: весной 2023-го Фролова перешла от Сергея Давыдова к Евгению Рукавицыну. К тому же за прошедшее время она повзрослела и, как сама говорит, «нашла баланс в себе».

«Чувствовала, что сегодня у меня много внутреннего ресурса, есть что сказать людям. На чемпионате России я была не настолько эмоционально заряжена, как сегодня. Сегодня я старалась кататься наотмашь, просто «высказалась»», – признание в финале Спартакиады.

«Нашла коннект со своим телом. Плюс морально стало проще настраиваться. Я понимаю, что мне нужно сделать для максимума», – объяснила она после турнира.

В России кризис взрослых фигуристок: на всю страну 6 здоровых (и это включая Трусову)

Фролова не только среди самых заметных одиночниц, но и надежный актив в случае допуска сборной к турнирам

Сезон-2024/25 Анна начала с победы на мемориале Панина-Коломенкина. Впереди Гран-при в Магнитогорске, куда приедет одна из главных соперниц – Синицына.

Они с Фроловой выставляют похожий надежный контент с тройными и борются за чистое исполнение. Этого достаточно, чтобы войти в тройку на ключевых стартах, но мало, чтобы потеснить Аделию Петросян. Запаса сложности той хватает, чтобы даже с падением оторваться на 20+ баллов, как это было в финале Спартакиады-2024.

Но дело даже не в оценках или медалях. За два года Анна Фролова из фигуристки с 11-го места ЧР, которую не рассматривали даже как запасную на международку, стала реальным активом сборной.

Она в пятерке взрослых, готовых бороться за путевки на турниры ISU в случае допуска (и в четверке, если не учитывать травмированную Муравьеву). Остальные просто не проходят по возрасту. Россия все еще перестраивается под обновленный возрастной ценз, и получается натужно.

Главные звезды в женской фигурке – по-прежнему юниорки с суперэлементами, без них не обходится ни прыжковый чемпионат, ни Кубок Первого канала. И неважно, что на один лед со взрослыми приходится выпускать 12-летних. Формат просто не позволяет провести шоу-старты только взрослым составом, ведь в нем почти нет фигуристов, способных удивить зрителей прыжками.

Уж точно не так, как Базылюк каскадом из двух четверных .

«Дети не должны решать судьбу турнира – это негуманно». Что не так с прыжковым шоу фигуристов?

Тем временем для международных соревнований ценнее Фролова, Синицына и Петросян, даже если последняя уберет квады из заявки. Сейчас ультра-си не необходимы на чемпионатах мира и Европы – важнее стабильность, опыт и впечатляющее исполнение. Федерация должна это учитывать, раз надеется на скорое возвращение на турниры и даже «готовит команду к Олимпиаде» .

А решение по участию россиян в Играх-2026 точно примут в ближайший год, и есть вероятность, отличная от нуля, что оно окажется положительным.

В тексте использованы фрагменты интервью ТАСС, «Матч ТВ», «Спорт-Экспрессу» и RT.

Фото: Фото: РИА Новости /Алексей Даничев, Григорий Сысоев, Александр Вильф