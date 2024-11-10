Без наших фигуристок у Сакамото нет соперниц? Идет к четвертому золоту ЧМ

Трехкратная чемпионка мира Каори Сакамото выиграла домашний этап Гран-при при полных трибунах.

Со льда она уходила прихрамывая, но с улыбкой, потому что впервые в сезоне откатала обе программы чисто. Как итог – уверенная победа с преимуществом в 30 баллов над занявшей второе место Моной Чиба.

Каори действительно не догнать?

Так зажглась в прокате, что едва удержалась в финальной позе. Тренеры только посмеялись над этой ошибкой

На японский Гран-при Сакамото приехала после неудачного канадского этапа. Его она тоже выиграла, но ошиблась в короткой и сорвала произвольную. Два падения и три существенных недокрута принесли скромные 126 баллов, которых, впрочем, хватило, чтобы по сумме обойти другую японку Рину Мацуике.

«В прошлом, даже если я нервничала перед прокатами, я знала, что очень много тренировалась и на тренировках могла чисто откатать программы. Именно это давало мне уверенность, что я смогу хорошо выступить в день соревнований. В этот раз уверенности не было до самого конца», – призналась Каори после турнира.

В Токио она каталась уже с другим настроем. Рассказала Golden Skate, что максимально концентрировалась на каждом движении и зажглась результатами японских одиночников в короткой. После первого дня у мужчин лидировали Тацуя Цубой, Као Миура и Юма Кагияма. Каори тоже выступила без ошибок и уверенно заняла первую позицию. Но главная борьба предстояла в произвольной программе.

С прокатом на уровне Skate Canada она не обошла бы Мону Чиба. Та выступала предпоследней и накатала почти на персональный рекорд. Сакамото слышала ее оценки, пока разминалась, и собиралась очень серьезно. Тренер Соноко Накано похлопала ее по плечам и по щекам, чтобы привести в чувства.

Каори справилась блестяще. Допустила лишь недокрут на тройном флипе на одну «галку», из-за которой стоимость прыжка понизили на 20 процентов.

Во второй половине проката она поймала кураж, да так, что чуть не упала встав в финальную позу. Японка слишком резко затормозила себя лезвием и повалилась корпусом назад, но успела подставить руку.

Как только музыка закончилась, она рассмеялась этой ошибке и схватилась за голову.

А потом камеры переключились на тренеров, которые смеялись и аплодировали.

К бортику Каори подъезжала держась за правое бедро. Повреждений никаких, судя по всему свело мышцы от перенапряжения. Однако все это не помешало набрать 231,88 по сумме и выиграть Гран-при, увеличив лучший результат сезона почти на 30 баллов.

Снова решилась на эксперименты со стилем и тяжело привыкала к новым движениям – оставить их уговорила хореограф

Сакамото удерживает звание лучшей одиночницы мира третий сезон подряд. По ценности контента она по-прежнему не выделяется среди соперниц, а некоторым даже уступает. Эмбер Гленн с тройными акселями и Рион Сумиоши с четверным тулупом собирают базу дороже, чем Каори. Но она отрывается благодаря высоким компонентами (лучшим в мире по средним значениям) и надбавкам за элементы.

Катание у Сакамото размашистое, прыжки пролетные, со сложных шагов и почти без потери скорости, уровни на вращениях и дорожках редко выходят ниже четвертого. Ее результат с домашнего Гран-при лучший в этом сезоне по сумме, причем лучший с запасом больше чем в 19 баллов от ближайшей преследовательницы. По наибольшему тоталу-2024/25 второй пока идет Моне Чиба.

С таким катанием как на NHK Trophy Сакамото – главный фаворит любых турниров, в том числе грядущего предолимпийского чемпионата мира. Бронза Lombardia Trophy в начале сезона – лишь признак сырой формы, которую теперь фигуристка подводит к оптимальному уровню. Как показывает опыт прошлых лет, держать его до конца марта ей вполне по силам.

При этом она продолжает пробовать новые стили, порой только усложняя себе задачу. Танго в короткой долго не покорялось – прежде Каори не пробовала такую хореографию. Взять ее в программу уговорила постановщица Роэн Уорд.

«Кататься под танго для меня крайне сложно, нужно реально прочувствовать ритм этой музыки. Если ты не слишком внимателен к исполнению, то создается впечатление, словно одно переходит в другое без должных акцентов. Так что для меня это действительно тяжело», – объяснила Сакамото после Skate Canada, добавив, что хореограф была непреклонна в выборе музыки.

Теперь, судя по всему, обе программы вкатаны достаточно, чтобы выступать свободно.

«Я сегодня нервничала в хорошем смысле. Не знаю почему, но сегодня у меня была уверенность, что я смогу насладиться тем, как все получится. Хотелось, чтобы у зрителей и судей появились улыбки на лицах. Я могла прыгать хорошо. В конце хореодорожки стало тяжело, но тренеры подбадривали меня – и я справилась. Я очень рада тому, какой вышел прокат, поэтому радость в конце просто вспыхнула», – поделилась Каори после победы в Токио.

В сборной за Сакамото – десяток соперниц. Уровень катания такой, что они могут оккупировать финал Гран-при

Важно, что доминирование Сакамото не мешает развиваться одиночницам в Японии. Во многом благодаря ее результатам сборная неизменно получает три путевки на крупнейшие старты, на которых набираются опыта другие фигуристки.

Так постепенно подросли Моне Чиба, год назад впервые отправившаяся на чемпионат мира, Хана Йошида, взявшая уже три медали Гран-при. Ринка Ватанабе, Рион Сумиоши, Рина Мацуике, Рена Уезоно – все это одиночницы нового поколения.

Они проигрывают Каори в большинстве случаев, но держатся близко. Чисто математически у каждой из них есть шанс обойти ее, ведь они заявляют похожий контент. К тому же Сакамото не всегда стабильна, крупные срывы у нее случались даже на топ-турнирах вроде финала Гран-при-2022.

В последние два сезона конкуренция внутри сборной обострилась, результаты японок на международных соревнованиях выросли. Сейчас они лидируют в общем зачете чемпионкой серии и имеют все шансы попасть в финал впятером.

Сакамото же уже смотрит дальше – на Игры-2026.

«В глубине души я думаю об Олимпиаде. Надеюсь, этот сезон в каком-то смысле приведет меня к ней. Я стараюсь варьировать свой репертуар, не во всем полагаясь на то, что делала раньше и что было бы для меня надежнее и стабильнее».

И это, вероятно, сложная, но самая правильная стратегия. Во всяком случае, с японкой она работает безотказно.

Фото: International Skating Union /Toru Hanai/International Skating Union via Getty Images