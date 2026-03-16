  • «Пусть правда останется на совести каждого. Все действующие лица ее хорошо знают». Рудковская об уходе Сарновских от Плющенко к Тутберидзе
«Пусть правда останется на совести каждого. Все действующие лица ее хорошо знают». Рудковская об уходе Сарновских от Плющенко к Тутберидзе

Рудковская отреагировала на уход фигуристов Сарновских из академии Плющенко.

Совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская отреагировала на уход фигуристов Никиты и Софии Сарновских в группу Этери Тутберидзе.

Ранее спортсмены тренировались у Евгения Плющенко.

«Я не хочу пиарить этот ответ и в целом эту ситуацию. Пусть правда останется на совести каждого. Тем более все действующие лица ее хорошо знают», – сказала Рудковская.

В нынешнем сезоне София Сарновская заняла 10-е место на юниорском первенстве России. Никита стал 11-м на взрослом чемпионате России, а также выиграл ЧР по прыжкам. 

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Odds
Яна и совесть как они далеки
Комментарий скрыт
Антагонисты)
Обычно взывают к совести самые бессовестные
абсолютли)
100%
Когда аргументы заканчиваются - начинаются попытки задеть эмоционально.
Верный признак проигранной дискуссии.
Янке ответить нечем, поэтому к совести призывает!
К совести призывает человек, у которого ее нет. Сюр!
Крыть нечем. Про пиар и совесть от Рудковских очень смешно))
Где была их совесть, когда позволяли Ирине Костылевой оскорблять фигуристов своей школы?
Комментарий скрыт
И не своей тоже, на минутку
Так забавно, когда Яне сказать нечего, а промолчать всё равно не может)
Комментарий скрыт
Яна знает всю кухню и не расстраивается. Скоро вернутся обратно.
Зная предыдущее поведение: выкладывание скриншотов, заявлений, избранных мест из договоров и т.п., можно констатировать, что Рудковские солгали с целью защитить медийный образ своей школы, и вот такое виляние кормой очередное тому подтверждение.
Они сами своим ротом говорили, что из-за мамы Иры, к ним никто не хочет идти. Сама мама Ира прилюдно полоскала Соню и сталкерила всю семью, снимая и выкладывая кадры их в Ангела Плющенко. К чему этот сейчас спектакль, вообще не понятно.
Как раз понятно. Они идут ва-банк с Костылевыми, потому что для ЕвГения Лена- единственное, что его заводит в тренерстве, и дарит надежду утереть нос той же Тутберидзе. И прекрасно понимают, что потворство мамо существенно снижает привлекательность их школы для всех, кому важен спорт, а не шоу, в том числе "за стеклом". Поэтому приходится врать, что их замечательных спортсменов сманивают, а не они там у себя развели серпентарий, и люди бегут.
Этери - Рудковские 1:0
Этери всегда обыгрывает рудковских!!
Уровень её личности позволяет ей делать это легко и безапелляционно.
Потрясающе за этим наблюдать.)
Да она даже не стремится кого-то обыгрывать. Ей задали вопрос о Сарновских среди прочих вопросов - она ответила. Просто уровень совершенно не сопоставим.
Естественно что она не стремится, но в информационном поле это выглядит как "обыграла"
Ой вот держалась бы она подальше от ФК, может и дела у школы получше были бы
Как она надоела
