«Пусть правда останется на совести каждого. Все действующие лица ее хорошо знают». Рудковская об уходе Сарновских от Плющенко к Тутберидзе
Рудковская отреагировала на уход фигуристов Сарновских из академии Плющенко.
Совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская отреагировала на уход фигуристов Никиты и Софии Сарновских в группу Этери Тутберидзе.
Ранее спортсмены тренировались у Евгения Плющенко.
«Я не хочу пиарить этот ответ и в целом эту ситуацию. Пусть правда останется на совести каждого. Тем более все действующие лица ее хорошо знают», – сказала Рудковская.
В нынешнем сезоне София Сарновская заняла 10-е место на юниорском первенстве России. Никита стал 11-м на взрослом чемпионате России, а также выиграл ЧР по прыжкам.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Odds
Верный признак проигранной дискуссии.
К совести призывает человек, у которого ее нет. Сюр!
Этери всегда обыгрывает рудковских!!
Уровень её личности позволяет ей делать это легко и безапелляционно.
Потрясающе за этим наблюдать.)
Как она надоела