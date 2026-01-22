Мемориал Грушмана. Кудлай одержала победу, Куликова – 2-я, Рубцова – 3-я
Фигуристка Арина Кудлай одержала победу на Мемориале Грушмана в Санкт-Петербурге.
Мемориал Петра Грушмана
Санкт-Петербург
Женщины
Итоговое положение
1. Арина Кудлай – 203,56
2. Елизавета Куликова – 202,43
3. Любовь Рубцова – 191,60
4. Екатерина Ципухина – 190,21
5. Мария Мазур – 188,10
6. Мария Пулина – 184,39
7. Ксения Фадеева – 176,95
8. Виктория Нестерова – 175,82
9. Александра Чаткина – 175,49
10. Дарья Третьякова – 174,07
11. Анастасия Лесницкая – 168,28
12. Людмила Фурсова – 167,23
Произвольная программа
1. Елизавета Куликова – 135,91
2. Арина Кудлай – 135,76
3. Мария Мазур – 133,48
4. Екатерина Ципухина – 128,15
5. Любовь Рубцова – 127,16
6. Мария Пулина – 125,38
7. Ксения Фадеева – 118,15
8. Виктория Нестерова – 115,14
9. Дарья Третьякова – 114,42
10. Александра Чаткина – 114,10...
14. Людмила Фурсова – 102,65
Короткая программа
1. Арина Кудлай – 67,80
2. Елизавета Куликова – 66,52
3. Людмила Фурсова – 64,58
4. Любовь Рубцова – 64,44
5. Екатерина Ципухина – 62,06
6. Диана Евлахина – 61,44
7. Александра Чаткина – 61,39
8. Виктория Нестерова – 60,68
9. Дарья Третьякова – 59,65
10. Мария Пулина – 59,01
Полные результаты – здесь.