120

Мемориал Грушмана. Кудлай одержала победу, Куликова – 2-я, Рубцова – 3-я

Арина Кудлай победила на Мемориале Грушмана по фигурному катанию.

Фигуристка Арина Кудлай одержала победу на Мемориале Грушмана в Санкт-Петербурге.

Мемориал Петра Грушмана

Санкт-Петербург

Женщины

Итоговое положение

1. Арина Кудлай – 203,56

2. Елизавета Куликова – 202,43

3. Любовь Рубцова – 191,60

4. Екатерина Ципухина – 190,21

5. Мария Мазур – 188,10

6. Мария Пулина – 184,39

7. Ксения Фадеева – 176,95

8. Виктория Нестерова – 175,82

9. Александра Чаткина – 175,49

10. Дарья Третьякова – 174,07

11. Анастасия Лесницкая – 168,28

12. Людмила Фурсова – 167,23

Произвольная программа

1. Елизавета Куликова – 135,91

2. Арина Кудлай – 135,76

3. Мария Мазур – 133,48

4. Екатерина Ципухина – 128,15

5. Любовь Рубцова – 127,16

6. Мария Пулина – 125,38

7. Ксения Фадеева – 118,15

8. Виктория Нестерова – 115,14

9. Дарья Третьякова – 114,42

10. Александра Чаткина – 114,10...

14. Людмила Фурсова – 102,65

Короткая программа

1. Арина Кудлай – 67,80

2. Елизавета Куликова – 66,52

3. Людмила Фурсова – 64,58

4. Любовь Рубцова – 64,44

5. Екатерина Ципухина – 62,06

6. Диана Евлахина – 61,44

7. Александра Чаткина – 61,39

8. Виктория Нестерова – 60,68

9. Дарья Третьякова – 59,65

10. Мария Пулина – 59,01

Полные результаты – здесь.

Правильно ли россиянам участвовать в Олимпиаде-2026 без флага и гимна?5697 голосов
ПравильноСавелий Коростелев
НеправильноВероника Степанова
Каждый спортсмен волен решать самМихаил Дегтярев
Мне все равноОлимпиада-2026
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Ульяна Третьякова
Мария Мазур
logoсборная России
женское катание
Александра Чаткина
Арина Кудлай
Мемориал Петра Грушмана
Екатерина Ципухина
результаты
Ева Зубкова
Мария Артемова
Ксения Фадеева
Виктория Нестерова
Мария Поступаева
Любовь Рубцова
logoЕлизавета Куликова
Арина Кшецкая
Дарья Третьякова
Александра Баскова
