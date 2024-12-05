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Финал Гран-при среди юниоров. Шимада, Вада, Накаи, Ван Ихань, Ю Сон Ким, Гладки выступят с произвольными программами

6 декабря юниорки разыграют медали в финале Гран-при среди юниоров.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Гренобль, Франция

Юниорки

Произвольная программа

Начало – 19:20 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Стефания Гладки (Франция)

2. Ю Сон Ким (Южная Корея)

3. Ван Ихань (Китай)

4. Ами Накаи (Япония)

5. Каоруко Вада (Япония)

6. Мао Шимада (Япония)

После короткой разминки

1. Мао Шимада (Япония) – 73,72

2. Каоруко Вада (Япония) – 67,77

3. Ами Накаи (Япония) – 67,26

4. Ван Ихань (Китай) – 64,52

5. Ю Сон Ким (Южная Корея) – 64,42

6. Стефания Гладки (Франция) – 62,31

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoФинал Гран-при по фигурному катанию
женское катание
logoГран-при среди юниоров
результаты
Ю Сон Ким
Ван Ихань
Ами Накаи
Каоруко Вада
logoсборная Японии
Мао Шимада
logoсборная Франции
logoсборная Китая
Стефания Гладки
logoсборная Южной Кореи
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