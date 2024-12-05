Финал Гран-при среди юниоров. Шимада, Вада, Накаи, Ван Ихань, Ю Сон Ким, Гладки выступят с произвольными программами
6 декабря юниорки разыграют медали в финале Гран-при среди юниоров.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Гренобль, Франция
Юниорки
Произвольная программа
Начало – 19:20 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Стефания Гладки (Франция)
2. Ю Сон Ким (Южная Корея)
3. Ван Ихань (Китай)
4. Ами Накаи (Япония)
5. Каоруко Вада (Япония)
6. Мао Шимада (Япония)
После короткой разминки
1. Мао Шимада (Япония) – 73,72
2. Каоруко Вада (Япония) – 67,77
3. Ами Накаи (Япония) – 67,26
4. Ван Ихань (Китай) – 64,52
5. Ю Сон Ким (Южная Корея) – 64,42
6. Стефания Гладки (Франция) – 62,31
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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