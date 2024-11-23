Василиса Кагановская: «Очередь преодолевается только за счет того, что повышается уровень катания, это не зависит от того, не любят тебя судьи или любят»

Василиса Кагановская высказалась об «очереди» в танцах на льду.

Кагановская и Максим Некрасов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге (82,28 балла).

«Немного было волнительно выступать, старались держать все на контроле, вдруг чуть что случится со льдом – сразу отреагировать. Много раз уже катались последними на незалитом льду, привыкшие. На тренировках ситуации бывают еще хуже, все к этому уже привыкли.

Рады, что видим прогресс в наших оценках. На прошлом этапе было 79 баллов, здесь уже 82, и это нас радует. Мотивирует работать дальше. Рады, что удалось чисто откатать программу и показать все то, что нам удалось наработать за короткий промежуток времени после первого этапа.

Раньше конкуренцию замечали только спортсмены, для зрителя все было не столь очевидно и понятно. Сейчас, так как стало намного больше пар в сравнении с предыдущими годами, стало интереснее как зрителям, так и спортсменам.

Эффект очереди? Когда ты выходишь в первый раз в мастера, тебе никогда не поставят сразу высокие баллы, потому что и катание соответствующее. Очередь преодолевается только за счет того, что каждый год повышается уровень катания, это не зависит от того, как именно тебя не любят судьи или, наоборот, любят. Все приходит с опытом, те, кто работает, улучшают свои результаты и с годами становятся парой номер 1.

Прошлый сезон мы пропустили, не участвовали в соревнованиях, вместе с ним начался сейчас третий взрослый. Без него второй и первый в новом сочетании», – сказала Кагановская .

«Мы делали свою работу. Конкуренция в танцах была всегда. Сейчас просто много новоделов и каждый показывает свое. Я уже четвертый сезон во взрослом спорте», – добавил Некрасов.