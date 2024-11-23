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Василиса Кагановская: «Наша задача – не сильно сейчас радоваться, чтобы правильно настроиться на завтра и полностью сделать свою работу»

Кагановская и Некрасов не ожидали, что будут лидерами после ритм-танца.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге (82,28 балла). Фигуристы оценили свое выступление в эфире Первого канала.

Кагановская: Мы сами немножко не ожидали, конечно. Не думали про это (лидерство). Просто думали о том, чтобы хорошо кататься. Вроде получилось.

Некрасов: Проще говоря, делали свою работу. Работать всегда есть над чем. Таких больших косяков не было, достаточно хорошо все.

Кагановская: Все, чтобы было задумано, было сделано. Да, были какие-то мелкие помарки, которые, скорее всего, только мы с Максимом почувствовали, и наши тренеры – из-за того, что видим программу каждый день. Будем дальше работать над чистотой, над техникой, над танцевальностью. А так, в принципе довольны.

Мы готовы всегда, в каких бы условиях нам ни пришлось находиться, какой бы стресс нам ни приходилось переживать. Мы готовы бороться. Самое главное – правильно настроиться и чисто откатать свою программу.

Рано радоваться, это только короткая программа, впереди произвольная. Произвольная потяжелее, ее подольше ехать. Наша задача – не сильно сейчас радоваться, чтобы правильно настроиться на завтра и полностью сделать свою работу. А там посмотрим. Результат от нас зависит только на льду, а после льда уже не за нами.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoСерия Гран-при России
logoсборная России
logoВасилиса Кагановская
logoМаксим Некрасов
Невский лед
танцы на льду
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