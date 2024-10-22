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Елизавета Худайбердиева: «Многие болельщики без особого восторга принимали тот факт, что я замужем. Были сообщения в стиле – ждем, когда тобой наиграются и бросят»

Елизавета Худайбердиева рассказала, как болельщики воспринимали ее замужество.

«Многие болельщики без особого восторга принимали тот факт, что я замужем. Начиная с темы, что именно муж купил мне результаты в карьере и заканчивая личными сообщениями в язвительном стиле: «Ждем, когда тобой наиграются и бросят».

Однако также многие видели, что я по-настоящему счастлива, и были искренне рады за меня. Шипперство – частая история в парных видах фигурки, поэтому болельщикам приятнее видеть, что ты встречаешься с фигуристом (а лучше с партнером), а не с незнакомым этому фандому человеком.

Когда в твою жизнь и социальные сети приходит любимый человек, флер общественности, а иногда и мнение тренерского штаба, оказываются скорее раздражающим: мол, постоянно показывает, как проводит свободное от тренировок время с парнем/мужем = не думает о работе и вообще не хочет уже кататься.

Иногда доходит до крайностей и бредовых просьб не только «поменьше выкладывать фотографии с мужем». При том, что, если просто этим не делиться в своих социальных сетях и жить ровным счетом такую же жизнь, ничего не меняя, никто даже не подумает лезть со своими запретами и советами.

Я поняла, что что-то явно не так, когда моему самому близкому человеку в ничем не отличающийся от рабочих будней понедельник прилетело: «Понимаем, что вы ее очень любите, но можете ли вы есть дома? Зачем ходить в рестораны?» <...>

Не каждый человек сможет жить со спортсменом. Во-первых, постоянные тренировки, режим, работа с партнером, это тоже нельзя отметать. Мало сил на любое взаимодействие, я уже молчу про то, когда начинаются настоящие проблемы и сложности на работе.

Поэтому в бытовом смысле слова, возможно, проще, когда в паре оба человека – спортсмены. Но, кстати, многие фигуристы не живут вместе, если катаются в паре. Говорят, что происходит полный бардак: смешивается и работа, и личное время, а проблемы из дома переходят на лед.

По итогу, хотелось бы закончить словами классика: «Кайфуйте! Ничего не бойтесь! Жизнь одна!» Ну, а если серьезно, любите, друзья! Свою жизнь, людей вокруг, свое дело и, конечно же, фигурное катание!» – написала фигуристка в колонке для «Матч ТВ».

Елизавета Худайбердиева о разводе: «Всегда вспоминаю жизнь в браке как один из лучших своих периодов»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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