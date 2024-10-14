Наталья Бестемьянова: «Конечно, жалко, что Туктамышева не думает о возвращении. Лиза – абсолютно легендарная фигуристка»

Бестемьянова сожалеет о том, что Туктамышева не хочет возобновлять карьеру.

«Я, может, и подумала бы о возвращении, но пока занята другими делами, и мне классно», – сказала чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью.

«Если сама Лиза говорит, что пока не думает о возвращении, значит, продумала этот вопрос, не спонтанное решение. Жалко, конечно. Лиза – абсолютно легендарная фигуристка.

Столько лет она в сборной России, показывает самые высокие результаты. Как ей это удается? Амбиции, в первую очередь, заточенность на результат.

И, конечно, одаренность – прыжковая, двигательная. То, что, как говорится, Боженькой было дано», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова .

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