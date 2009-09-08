Алина Загитова: «Для меня было главное – кататься чисто. Эмоций никаких нет, обычная тренировка»

Олимпийская чемпионка прокомментировала свое выступление на контрольных прокатах сборной в Москве.

«Для меня было главное – кататься чисто, сейчас эмоций никаких нет, обычная тренировка.

Что касается выбора музыки, то слушаем музыку вместе с тренерами, выбираем вместе. Про костюм пока не расскажу, все увидите на соревнованиях.

Очень приятны флешмобы от болельщиков. Часть игрушек стараюсь раздать детям, но вещи, сделанные своими руками, стараюсь оставить себе», – сказала Загитова.

«Хорошие прокаты пересматриваю по 5 раз. Плохие – никогда». Загитова на московском льду – последний раз в 2019-м