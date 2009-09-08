Реклама 18+
Реклама 18+

Алина Загитова: «Для меня было главное – кататься чисто. Эмоций никаких нет, обычная тренировка»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова контрольные прокаты Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала свое выступление на контрольных прокатах сборной в Москве.

«Для меня было главное – кататься чисто, сейчас эмоций никаких нет, обычная тренировка.

Что касается выбора музыки, то слушаем музыку вместе с тренерами, выбираем вместе. Про костюм пока не расскажу, все увидите на соревнованиях.

Очень приятны флешмобы от болельщиков. Часть игрушек стараюсь раздать детям, но вещи, сделанные своими руками, стараюсь оставить себе», – сказала Загитова.

«Хорошие прокаты пересматриваю по 5 раз. Плохие – никогда». Загитова на московском льду – последний раз в 2019-м

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться