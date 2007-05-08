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    Василий Конов: «Зенит» может предложить Кокорину контракт на других финансовых условиях»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Василий Конов Кокорин и Мамаев Футбол

    Журналист Василий Конов рассказал о реакции «Зенита» и «Краснодара» на вынесение приговора форварду Александру Кокорину и хавбеку Павлу Мамаеву.

    «После оглашения приговора «Краснодар» и «Зенит» принципиально не изменили своих позиций.

    Заявление «Краснодара» о расторжении контракта с Мамаевым – в палате по разрешению споров РФС (контракт до конца года), а «Зенит» пока не намерен разрывать соглашение с Кокориным, истекающее летом.

    С Мамаевым «Краснодар» официально сможет разорвать контракт только после того, как приговор вступит в силу (потенциально через два месяца, с учетом возможной апелляции).

    «Зенит» же может предложить Кокорину новое соглашение (но на других финансовых условиях, с учетом обстоятельств и длительного отсутствия игровой практики).

    В данном случае позиция «Зенита» мне ближе», – написал Конов в своем телеграм-канале.

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