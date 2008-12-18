Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Расписание чемпионата России по фигурному катанию в Саранске. Покажут даже тренировки

    Теги сборная России танцы на льду чемпионат России пары мужское катание женское катание Фигурное катание

    С 20 по 23 декабря в Саранске пройдет чемпионат России по фигурному катанию. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

    Расписание трансляций чемпионата России 

    Саранск

    19 декабря

    Женщины, тренировка

    15.00 Первый канал (сайт)

    20 декабря

    Женщины, тренировка

    10.30 Первый канал (сайт)

    Мужчины, короткая программа

    14.00 Первый канал (сайт), Матч ТВ, Матч! Арена

    Пары, короткая программа

    16.50 Первый канал (сайт), Матч! Арена

    Танцы на льду, ритм-танец

    20.30 Первый канал (сайт), Матч! Арена

    21 декабря

    Женщины, тренировка

    7.00 Первый канал (сайт)

    Женщины, короткая программа

    14.00 Первый канал (сайт), с 15.15 – Первый канал

    Мужчины, произвольная программа

    16.50 Первый канал (сайт), Матч! Арена

    Танцы на льду, произвольный танец

    20.10 Первый канал (сайт), Матч! Арена

    22 декабря 

    Женщины, тренировка

    12.15 Первый канал (сайт)

    Пары, произвольная программа

    15.30 Первый канал (сайт)

    Женщины, произвольная программа

    18.00 Первый канал (сайт), с 19.35 – Первый канал

    23 декабря

    Тренировка

    11.30 Первый канал (сайт)

    Показательные выступления 

    14.00 Первый канал (сайт), с 15.15 – Первый канал

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований по фигурному катанию – московское.

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться