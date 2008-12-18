Расписание чемпионата России по фигурному катанию в Саранске. Покажут даже тренировки

С 20 по 23 декабря в Саранске пройдет чемпионат России по фигурному катанию. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

Расписание трансляций чемпионата России

Саранск

19 декабря

Женщины, тренировка

15.00 Первый канал (сайт)

20 декабря

Женщины, тренировка

10.30 Первый канал (сайт)

Мужчины, короткая программа

14.00 Первый канал (сайт), Матч ТВ, Матч! Арена

Пары, короткая программа

16.50 Первый канал (сайт), Матч! Арена

Танцы на льду, ритм-танец

20.30 Первый канал (сайт), Матч! Арена

21 декабря

Женщины, тренировка

7.00 Первый канал (сайт)

Женщины, короткая программа

14.00 Первый канал (сайт), с 15.15 – Первый канал

Мужчины, произвольная программа

16.50 Первый канал (сайт), Матч! Арена

Танцы на льду, произвольный танец

20.10 Первый канал (сайт), Матч! Арена

22 декабря

Женщины, тренировка

12.15 Первый канал (сайт)

Пары, произвольная программа

15.30 Первый канал (сайт)

Женщины, произвольная программа

18.00 Первый канал (сайт), с 19.35 – Первый канал

23 декабря

Тренировка

11.30 Первый канал (сайт)

Показательные выступления

14.00 Первый канал (сайт), с 15.15 – Первый канал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований по фигурному катанию – московское.