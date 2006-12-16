Олег Васильев: «Зачем выставлять Косторную и Трусову на взрослый чемпионат России? Чтобы нервировать остальных?»

Тренер по фигурному катанию поделился мнением о допуске юниорок на взрослый чемпионат России, а также дал прогноз на турнир, стартующий 20 декабря в Саранске.

«Смысла нет выставлять что Косторную, что Трусову на взрослый чемпионат России.

Мне нравится Косторная, нравится в определенной мере Трусова, но пока они не вхожи во взрослое катание, я не понимаю смысла их допуска на взрослый чемпионат.

Для чего это нужно? Чтобы нервировать тех девочек, которые могут выступать? Юниоркам и так достаточно делают приятного, надо дать им вырасти, а потом они будут биться с теми, кто дорос до взрослого уровня.

Загитова выглядит более собранно, чем Медведева. Она катается стабильнее. Есть срывы, недочеты, но в целом она выглядит более цельно.

Надеюсь, что Медведева будет бороться за свое место, как надеюсь, что будет биться за медаль и Самодурова.

На мой взгляд, в отсутствие Туктамышевой, Самодурова – наиболее предпочтительный претендент на пьедестал», – сказал Васильев.