Гран-при России. Ханю, Коляда, Лазукин, Дмитриев представят короткие программы

Сегодня в Москве стартует пятый этап серии Гран-при Rostelecom Cup. Россию в соревнованиях мужчин представят Михаил Коляда, Артур Дмитриев и Андрей Лазукин.

Гран-при

5-й этап

Rostelecom Cup

Москва

Мужчины

Начало короткой программы – 14.00 по московскому времени. Трансляции – на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена», Eurosport.

Первая разминка

1. Андрей Лазукин (Россия)

2. Поль Фентц (Германия)

3. Артур Дмитриев (Россия)

4. Брендан Керри (Австралия)

5. Джулиан Чжи Цзе Е (Малайзия)

6. Александр Майоров (Швеция)

Вторая разминка

7. Алексей Красножон (США)

8. Казуки Томоно (Япония)

9. Киган Мессинг (Канада)

10. Морис Квителашвили (Грузия)

11. Михаил Коляда (Россия)

12. Юдзуру Ханю (Япония)

Расписание трансляций пятого этапа Гран-при – Rostelecom Cup

Воронов выйдет в финал Гран-при, если Коляда и Самарин не выиграют оставшиеся этапы