Skate America. Воронов, Чен и Квителашвили выйдут на лед с короткими программами

20 октября в США на первом этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America мужчины выступят с короткими программами. Россию представит Сергей Воронов.

Гран-при

1-й этап

Skate America

Эверетт, США

Мужчины

20-21 октября

Начало короткой программы – 7.00 по московскому времени (20 октября), начало произвольной программы – 1.00 по московскому времени (21 октября)

Трансляция – на сайте Первого канала

Короткая программа

Участники

Сергей Воронов (Россия)

Нам Нгуен (Канада)

Кевин Рейнолдс (Канада)

Михал Бржезина (Чехия)

Ромен Понсар (Франция)

Морис Квителашвили (Грузия)

Алексей Быченко (Израиль)

Маттео Риццо (Италия)

Джулиан Чжи Цзе Е (Малайзия)

Нэтан Чен (США)

Джимми Ма (США)

Винсент Чжоу (США)

ПРИМЕЧАНИЕ: стартовые разминки будут добавлены позже.

Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Skate America

Гран-при. Медведева, Синицина и Кацалапов выступят в Канаде, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов – в России