Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Skate America. Воронов, Чен и Квителашвили выйдут на лед с короткими программами

    Теги Сергей Воронов сборная России результаты Гран-при сборная Канады Skate America сборная Франции сборная США сборная Чехии сборная Италии Михал Бржезина сборная Израиля Кевин Рейнолдс мужское катание Нэтан Чен Морис Квителашвили сборная Грузии Алексей Быченко Нам Нгуен Ромен Понсар Винсент Чжоу Джулиан Чжи Цзе Е Маттео Риццо сборная Малайзии Джимми Ма Фигурное катание

    20 октября в США на первом этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America мужчины выступят с короткими программами. Россию представит Сергей Воронов.

    Гран-при

    1-й этап

    Skate America

    Эверетт, США

    Мужчины

    20-21 октября

    Начало короткой программы – 7.00 по московскому времени (20 октября), начало произвольной программы – 1.00 по московскому времени (21 октября)

    Трансляция – на сайте Первого канала

    Короткая программа

    Участники

    Сергей Воронов (Россия)
    Нам Нгуен (Канада)
    Кевин Рейнолдс (Канада)
    Михал Бржезина (Чехия)
    Ромен Понсар (Франция)
    Морис Квителашвили (Грузия)
    Алексей Быченко (Израиль)
    Маттео Риццо (Италия)
    Джулиан Чжи Цзе Е (Малайзия)
    Нэтан Чен (США)
    Джимми Ма (США)
    Винсент Чжоу (США)

    ПРИМЕЧАНИЕ: стартовые разминки будут добавлены позже.

    Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Skate America

    Гран-при. Медведева, Синицина и Кацалапов выступят в Канаде, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов – в России

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться