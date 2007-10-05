Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Коляда выиграл короткую программу на Finlandia Trophy, Алиев – 3-й

    Теги сборная России результаты сборная Канады Finlandia Trophy сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи сборная Израиля мужское катание Александр Майоров сборная Швеции Михаил Коляда Рюдзю Хино Морис Квителашвили Алексей Быченко ISU Challenger Дмитрий Алиев Сота Ямамото Николя Надо Маттео Риццо Алексей Ерохов Чха Чжун Хван Фигурное катание

    Российский фигурист Михали Коляда лидирует на турнире Finlandia Trophy в финском Эспоо после короткой программы. Его соотечественник Дмитрий Алиев идет третьим, Алексей Ерохов – 12-м.

    Finlandia Trophy

    Эспоо, Финляндия

    Мужчины

    Короткая программа

    1. Михаил Коляда (Россия) – 85,20
    2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 84,67
    3. Дмитрий Алиев (Россия) – 79,36
    4. Николя Надо (Канада) – 79,17
    5. Морис Квителашвили (Грузия) – 77,52
    6. Маттео Риццо (Италия) – 76,53
    7. Александр Майоров (Швеция) – 73,41
    8. Сота Ямамото (Япония) – 72,16
    9. Рюдзю Хино (Япония) – 70,92...
    12. Алексей Ерохов (Россия) – 62,16...
    22. Алексей Быченко (Израиль) – 46,90

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться