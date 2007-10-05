Коляда выиграл короткую программу на Finlandia Trophy, Алиев – 3-й

Российский фигурист Михали Коляда лидирует на турнире Finlandia Trophy в финском Эспоо после короткой программы. Его соотечественник Дмитрий Алиев идет третьим, Алексей Ерохов – 12-м.

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Мужчины

Короткая программа



1. Михаил Коляда (Россия) – 85,20

2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 84,67

3. Дмитрий Алиев (Россия) – 79,36

4. Николя Надо (Канада) – 79,17

5. Морис Квителашвили (Грузия) – 77,52

6. Маттео Риццо (Италия) – 76,53

7. Александр Майоров (Швеция) – 73,41

8. Сота Ямамото (Япония) – 72,16

9. Рюдзю Хино (Япония) – 70,92...

12. Алексей Ерохов (Россия) – 62,16...

22. Алексей Быченко (Израиль) – 46,90