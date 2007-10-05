Коляда выиграл короткую программу на Finlandia Trophy, Алиев – 3-й

Российский фигурист Михали Коляда лидирует на турнире Finlandia Trophy в финском Эспоо после короткой программы. Его соотечественник Дмитрий Алиев идет третьим, Алексей Ерохов – 12-м.
Finlandia Trophy
Эспоо, Финляндия
Мужчины
Короткая программа
1. Михаил Коляда (Россия) – 85,20
2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 84,67
3. Дмитрий Алиев (Россия) – 79,36
4. Николя Надо (Канада) – 79,17
5. Морис Квителашвили (Грузия) – 77,52
6. Маттео Риццо (Италия) – 76,53
7. Александр Майоров (Швеция) – 73,41
8. Сота Ямамото (Япония) – 72,16
9. Рюдзю Хино (Япония) – 70,92...
12. Алексей Ерохов (Россия) – 62,16...
22. Алексей Быченко (Израиль) – 46,90