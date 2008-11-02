Расписание трансляций третьего этапа Гран-при в Хельсинки. Там выступят Загитова и Коляда

Со 2 по 4 ноября в Хельсинки пройдет третий этап Гран-при по фигурному катанию. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

Гран-при

3-й этап

Хельсинки, Финляндия

2 ноября

Пары, короткая программа

16.00 Eurosport 2, Матч! Арена

Женщины, короткая программа

17.54 Eurosport 2, Матч! Арена

Танцы на льду, ритм-танец

19.47 Eurosport 2, Матч! Арена

3 ноября

Мужчины, короткая программа

13.45 Eurosport 2, Матч! Арена

Пары, произвольная программа

15.37 Eurosport 2

Женщины, произвольная программа

18.30 Eurosport 2, Матч! Арена

Танцы на льду, произвольный танец

20.40 Eurosport 2, Матч! Арена

4 ноября

Мужчины, произвольная программа

15.00 Матч! Арена

Показательные выступления

18.30 Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только прямые трансляции. Также все соревнования будут транслироваться на сайте Первого канала.

Участники

Мужчины: Цзинь Боян (Китай), Михал Бржезина (Чехия), Вальтер Виртанен (Финляндия), Филлип Харрис (Великобритания), Алексей Быченко (Израиль), Юдзуру Ханю (Япония), Кейдзи Танака (Япония), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Михаил Коляда (Россия), Андрей Лазукин (Россия), Алексей Красножон (США).

Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Вивека Линдфорс (Финляндия), Эмми Пелтонен (Финляндия), Рика Хонго (Япония), Каори Сакамото (Япония), Юна Шираива (Япония), Ханул Ким (Южная Корея), Станислава Константинова (Россия), Дарья Паненкова (Россия), Алина Загитова (Россия), Анжела Ван (США).

Пары: Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия), Тхэ Ок Ем – Чу Сик Ким (КНДР), Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия), Миу Сузаки – Рюичи Кихара (Япония), Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия), Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия), Лаура Баркеро – Ариц Масту (Испания), Деанна Стеллато – Нэтан Бартоломэй (США).

Танцы на льду: Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия), Шари Кох – Кристиан Нойхтерн (Германия), Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия), Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия), Жасмин Тессари – Франческо Фиоретти (Италия), Бетина Попова – Сергей Мозгов (Россия), Александра Степанова – Иван Букин (Россия), Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания), Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США), Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США).