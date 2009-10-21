Skate America. Хаббелл и Донохью выиграли ритм-танец, Загорски и Гурейро – 3-и

Американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при по фигурному катанию в американском Эверетте.

Российский дуэт Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро идет третьим.

Гран-при

1-й этап

Skate America

Эверетт, США

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 78,43

2. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 75,01

3. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 73,30

4. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США) – 72,44

5. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 64,71

6. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 62,78

7. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия) – 60,12

8. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 58,32

9. Робин Твидэйл – Джозеф Бакленд (Великобритания) – 57,77

10. Карина Манта – Джозеф Джонсон (США) – 51,89

Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Skate America

Гран-при. Медведева, Синицина и Кацалапов выступят в Канаде, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов – в России