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    Skate America. Хаббелл и Донохью выиграли ритм-танец, Загорски и Гурейро – 3-и

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    Американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при по фигурному катанию в американском Эверетте.

    Российский дуэт Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро идет третьим.

    Гран-при

    1-й этап

    Skate America

    Эверетт, США

    Танцы на льду

    Ритм-танец

    1. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 78,43
    2. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 75,01
    3. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 73,30
    4. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США) – 72,44
    5. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 64,71
    6. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 62,78
    7. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия) – 60,12
    8. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 58,32
    9. Робин Твидэйл – Джозеф Бакленд (Великобритания) – 57,77
    10. Карина Манта – Джозеф Джонсон (США) – 51,89

    Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Skate America

    Гран-при. Медведева, Синицина и Кацалапов выступят в Канаде, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов – в России

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