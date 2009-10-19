Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Skate America

С 20 по 22 октября в американском Эверетте пройдет первый этап Гран-при Skate America. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

Гран-при

1-й этап

Skate America

Эверетт, США

20 октября

Пары, короткая программа

5.30 Первый канал (сайт)

Мужчины, короткая программа

7.00 Первый канал (сайт)

Пары, произвольная программа

23.10 Первый канал (сайт), Евроспорт 2

21 октября

Мужчины, произвольная программа

1.00 Первый канал (сайт)

Женщины, короткая программа

5.20 Первый канал (сайт)

Танцы на льду, ритм-танец

7.10 Первый канал (сайт)

Танцы на льду, произвольный танец

21.00 Первый канал (сайт)

Женщины, произвольная программа

23.00 Первый канал (сайт)

22 октября

Показательные выступления

4.15 Первый канал (сайт)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только прямые трансляции. Информация о трансляциях будет обновляться.

Участники

Мужчины: Нам Нгуен (Канада), Кевин Рейнолдс (Канада), Михал Бржезина (Чехия), Ромен Понсар (Франция), Морис Квителашвили (Грузия), Алексей Быченко (Израиль), Маттео Риццо (Италия), Джулиан Чжи Цзе Е (Малайзия), Сергей Воронов (Россия), Нэтан Чен (США), Джимми Ма (США), Винсент Чжоу (США).

Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Элейн Шартран (Канада), Лорин Лекавалье (Франция), Марин Хонда (Япония), Сатоко Мияхара (Япония), Каори Сакамото (Япония), Софья Самодурова (Россия), Полина Цурская (Россия), Старр Эндрюс (США), Брэди Теннелл (США), Меган Вессенберг (США).

Пары: Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада), Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия), Анника Хокке – Рубен Бломмарт (Германия), Алиса Ефимова – Александр Коровин (Россия), Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия), Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США), Ника Дигернесс – Дэнни Ньюдеккер (США), Алекса Шимека – Крис Книрим (США).

Танцы на льду: Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия), Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша), Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия), Александра Назарова – Максим Никитин (Украина), Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США), Карина Манта – Джозеф Джонсон (США), Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США).