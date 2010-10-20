Skate America. Тарасова и Морозов, Ефимова и Коровин покажут короткие программы

Ночью 20 октября в американском Эверетте стартует первый этап Гран-при по фигурному катанию Skate America. В соревнованиях пар за Россию выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Алиса Ефимова и Александр Коровин.
Гран-при
1-й этап
Skate America
Эверетт, США
Пары
20 октября
Начало короткой программы – 5.30 по московскому времени, начало произвольной программы – 23.10 по московскому времени
Трансляция – на сайте Первого канала
Короткая программа
Участники
Алиса Ефимова – Александр Коровин (Россия)
Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)
Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада)
Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия)
Анника Хокке – Рубен Бломмарт (Германия)
Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США)
Ника Дигернесс – Дэнни Ньюдеккер (США)
Алекса Шимека – Крис Книрим (США)
ПРИМЕЧАНИЕ: стартовые разминки будут добавлены позже.
Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Skate America
Гран-при. Медведева, Синицина и Кацалапов выступят в Канаде, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов – в России