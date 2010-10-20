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    Skate America. Тарасова и Морозов, Ефимова и Коровин покажут короткие программы

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    Ночью 20 октября в американском Эверетте стартует первый этап Гран-при по фигурному катанию Skate America. В соревнованиях пар за Россию выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Алиса Ефимова и Александр Коровин.

    Гран-при

    1-й этап

    Skate America

    Эверетт, США

    Пары

    20 октября

    Начало короткой программы – 5.30 по московскому времени, начало произвольной программы – 23.10 по московскому времени

    Трансляция – на сайте Первого канала

    Короткая программа

    Участники

    Алиса Ефимова – Александр Коровин (Россия)
    Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)
    Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада)
    Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия)
    Анника Хокке – Рубен Бломмарт (Германия)
    Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США)
    Ника Дигернесс – Дэнни Ньюдеккер (США)
    Алекса Шимека – Крис Книрим (США)

    ПРИМЕЧАНИЕ: стартовые разминки будут добавлены позже.

    Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Skate America

    Гран-при. Медведева, Синицина и Кацалапов выступят в Канаде, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов – в России

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