Skate America. Тарасова и Морозов, Ефимова и Коровин покажут короткие программы

Ночью 20 октября в американском Эверетте стартует первый этап Гран-при по фигурному катанию Skate America. В соревнованиях пар за Россию выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Алиса Ефимова и Александр Коровин.

Гран-при

1-й этап

Skate America

Эверетт, США

Пары

20 октября

Начало короткой программы – 5.30 по московскому времени, начало произвольной программы – 23.10 по московскому времени

Трансляция – на сайте Первого канала

Короткая программа

Участники

Алиса Ефимова – Александр Коровин (Россия)

Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)

Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада)

Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия)

Анника Хокке – Рубен Бломмарт (Германия)

Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США)

Ника Дигернесс – Дэнни Ньюдеккер (США)

Алекса Шимека – Крис Книрим (США)

ПРИМЕЧАНИЕ: стартовые разминки будут добавлены позже.

Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Skate America

Гран-при. Медведева, Синицина и Кацалапов выступят в Канаде, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов – в России