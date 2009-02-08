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    Олимпиада-2018. Командные соревнования. Тарасова и Морозов, Савченко и Массо выступят с короткими программами

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    9 февраля на зимней Олимпиаде-2018 в рамках командного турнира по фигурному катанию пары покажут короткие программы. От России выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

    Пхенчхан-2018

    Командные соревнования

    Пары

    Короткая программа

    Начало соревнований – 05.45 по московскому времени. Трансляция – на телеканале «Матч! Арена». 

    Первая разминка

    1. Ким Кю Ын – Алекс Кан Чан Кам (Южная Корея)
    2. Пэйдж Коннорс – Евгений Краснопольский (Израиль)
    3. Миу Сузаки – Рюичи Кихара (Япония)

    Вторая разминка

    4. Алекса Шимека-Книрим – Крис Книрим (США)
    5. Юй Сяоюй – Хао Чжан (Китай)
    6. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)

    Третья разминка

    7. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)
    8. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада)
    9. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия)
    10. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)

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