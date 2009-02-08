Олимпиада-2018. Командные соревнования. Тарасова и Морозов, Савченко и Массо выступят с короткими программами

9 февраля на зимней Олимпиаде-2018 в рамках командного турнира по фигурному катанию пары покажут короткие программы. От России выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Пхенчхан-2018

Командные соревнования

Пары

Короткая программа

Начало соревнований – 05.45 по московскому времени. Трансляция – на телеканале «Матч! Арена».

Первая разминка

1. Ким Кю Ын – Алекс Кан Чан Кам (Южная Корея)

2. Пэйдж Коннорс – Евгений Краснопольский (Израиль)

3. Миу Сузаки – Рюичи Кихара (Япония)

Вторая разминка

4. Алекса Шимека-Книрим – Крис Книрим (США)

5. Юй Сяоюй – Хао Чжан (Китай)

6. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)

Третья разминка

7. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)

8. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада)

9. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия)

10. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)