Олимпиада-2018. Командные соревнования. Тарасова и Морозов, Савченко и Массо выступят с короткими программами

9 февраля на зимней Олимпиаде-2018 в рамках командного турнира по фигурному катанию пары покажут короткие программы. От России выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Пхенчхан-2018
Командные соревнования
Пары
Короткая программа
Начало соревнований – 05.45 по московскому времени. Трансляция – на телеканале «Матч! Арена».
Первая разминка
1. Ким Кю Ын – Алекс Кан Чан Кам (Южная Корея)
2. Пэйдж Коннорс – Евгений Краснопольский (Израиль)
3. Миу Сузаки – Рюичи Кихара (Япония)
Вторая разминка
4. Алекса Шимека-Книрим – Крис Книрим (США)
5. Юй Сяоюй – Хао Чжан (Китай)
6. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)
Третья разминка
7. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)
8. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада)
9. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия)
10. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)