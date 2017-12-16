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    Медведева заявлена на чемпионат России

    Теги Сергей Воронов сборная России танцы на льду чемпионат России Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев пары мужское катание женское катание Ксения Столбова Федор Климов Александра Степанова Иван Букин Евгения Тарасова Максим Ковтун Михаил Коляда Владимир Морозов Евгения Медведева Мария Сотскова Алина Загитова

    Федерация фигурного катания России (ФФКР) огласила список участников чемпионата страны, который пройдет в Санкт-Петербурге с 21 по 24 декабря.

    В списке значится и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая пропускала финал Гран-при из-за травмы ноги.

    Мужчины:

    Михаил Коляда, Максим Ковтун, Александр Самарин, Андрей Лазукин, Антон Шулепов, Дмитрий Алиев, Алексей Ерохов, Владимир Самойлов, Роман Савосин, Андрей Зубер, Александр Петров, Артур Дмитриев, Егор Мурашов, Константин Милюков, Артем Лежеев, Мурад Курбанов, Макар Игнатов, Сергей Воронов.

    Женщины:

    Евгения Медведева, Алина Загитова, Алена Косторная, Мария Сотскова, Елена Радионова, Лидия Яковлева, Валерия Михайлова, Анна Тарусина, Анастасия Гулякова, Алена Леонова, Серафима Саханович, Алиса Федичкина, Станислава Константинова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Дарья Паненкова, Полина Цурская, Анастасия Губанова.

    Пары:

    Ксения Столбова – Федор Климов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Забияко – Александр Энберт, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот, Богдана Лукашевич – Александр Степанов, Татьяна Лыйрова – Максим Селькин, Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Алиса Ефимова – Александр Коровин, Кристина Астахова – Алексей Рогонов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин.

    Танцы на льду:

    Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев, Бетина Попова – Сергей Мозгов, Софья Евдокимова – Егор Базин, Александра Степанова – Иван Букин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Анабелль Морозова – Андрей Багин, Алла Лобода – Павел Дрозд, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Влада Соловьева – Юрий Власенко, Екатерина Лучина – Михаил Брагин, Людмила Сосницкая – Павел Головишников, Анастасия Сафронова – Илья Зимин, Маргарита Шестакова – Савелий Угрюмов.

    У Медведевой – перелом ноги. А как же Олимпиада?

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