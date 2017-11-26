Skate America. Мияхара выиграла короткую программу, Саханович – 5-я, Леонова – 7-я, Цурская – 8-я

В Лейк-Плэсиде (США) в рамках шестого этапа Гран-при Skate America стартовал женский турнир. После первого дня лидирует японская фигуристка Сатоко Мияхара. Россиянка Серафима Саханович занимает 5-е место, Алена Леонова – 7-я, Полина Цурская – 8-я.

Гран-при

6-й этап

Skate America

Лейк-Плэсид, США

Женщины



Короткая программа



1. Сатоко Мияхара (Япония) – 70,72

2. Каори Сакамото (Япония) – 69,40

3. Габриэль Дэйлман (Канада) – 68,08

4. Брэди Теннел (США) – 67,01

5. Серафима Саханович (Россия) – 66,28

6. Эшли Вагнер (США) – 64,12

7. Алена Леонова (Россия) – 63,91

8. Полина Цурская (Россия) – 63,20

9. Карен Чен (США) – 59,53

10. Николь Райичова (Словакия) – 55,43

11. Ли Сяннин (Китай) – 55,24

Расписание трансляций шестого этапа Гран-при – Skate America