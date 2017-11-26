Skate America. Мияхара выиграла короткую программу, Саханович – 5-я, Леонова – 7-я, Цурская – 8-я
В Лейк-Плэсиде (США) в рамках шестого этапа Гран-при Skate America стартовал женский турнир. После первого дня лидирует японская фигуристка Сатоко Мияхара. Россиянка Серафима Саханович занимает 5-е место, Алена Леонова – 7-я, Полина Цурская – 8-я.
Гран-при
6-й этап
Skate America
Лейк-Плэсид, США
Женщины
Короткая программа
1. Сатоко Мияхара (Япония) – 70,72
2. Каори Сакамото (Япония) – 69,40
3. Габриэль Дэйлман (Канада) – 68,08
4. Брэди Теннел (США) – 67,01
5. Серафима Саханович (Россия) – 66,28
6. Эшли Вагнер (США) – 64,12
7. Алена Леонова (Россия) – 63,91
8. Полина Цурская (Россия) – 63,20
9. Карен Чен (США) – 59,53
10. Николь Райичова (Словакия) – 55,43
11. Ли Сяннин (Китай) – 55,24
Расписание трансляций шестого этапа Гран-при – Skate America
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