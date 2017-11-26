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    Skate America. Мияхара выиграла короткую программу, Саханович – 5-я, Леонова – 7-я, Цурская – 8-я

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    В Лейк-Плэсиде (США) в рамках шестого этапа Гран-при Skate America стартовал женский турнир. После первого дня лидирует японская фигуристка Сатоко Мияхара. Россиянка Серафима Саханович занимает 5-е место, Алена Леонова – 7-я, Полина Цурская – 8-я.

    Гран-при

    6-й этап

    Skate America

    Лейк-Плэсид, США

    Женщины

    Короткая программа

    1. Сатоко Мияхара (Япония) – 70,72
    2. Каори Сакамото (Япония) – 69,40
    3. Габриэль Дэйлман (Канада) – 68,08
    4. Брэди Теннел (США) – 67,01
    5. Серафима Саханович (Россия) – 66,28
    6. Эшли Вагнер (США) – 64,12
    7. Алена Леонова (Россия) – 63,91
    8. Полина Цурская (Россия) – 63,20
    9. Карен Чен (США) – 59,53
    10. Николь Райичова (Словакия) – 55,43
    11. Ли Сяннин (Китай) – 55,24

    Расписание трансляций шестого этапа Гран-при – Skate America

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