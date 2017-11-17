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    Trophée de France. Фернандес лидирует после короткой программы, Уно – 2-й, Самарин – 3-й

    Теги Хавьер Фернандес сборная России результаты Гран-при Trophée de France сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Казахстана сборная Израиля Денис Тен мужское катание сборная Испании Александр Самарин Макс Аарон Морис Квителашвили Миша Ге Шома Уно сборная Грузии Алексей Быченко сборная Узбекистана Ромен Понсар Винсент Чжоу Кевин Аймо

    17-19 ноября во французском Гренобле проходит пятый этап серии Гран-при Trophée de France. После короткой программы в соревнованиях мужчин лидирует испанец Хавьер Фернандес, японец Шома Уно – 2-й, россиянин Александр Самарин – 3-й.

    Гран-при

    5-й этап

    Гран-при

    Trophée de France

    Гренобль, Франция

    Мужчины

    Короткая программа

    1. Хавьер Фернандес (Испания) – 107,86
    2. Шома Уно (Япония) – 93,92
    3. Александр Самарин (Россия) – 91,51 (личный рекорд)
    4. Морис Квителашвили (Грузия) – 86,98 (личный рекорд)
    5. Алексей Быченко (Израиль) – 86,79
    6. Миша Ге (Узбекистан) – 85,41 (личный рекорд)
    7. Денис Тен (Казахстан) – 83,70
    8. Макс Аарон (США) – 78,64
    9. Кевин Аймо (Франция) – 70,00
    10. Винсент Чжоу (США) – 66,12
    11. Ромен Понсар (Франция) – 63,81

    Расписание трансляций пятого этапа Гран-при – Trophée de France

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