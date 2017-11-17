Trophée de France. Фернандес лидирует после короткой программы, Уно – 2-й, Самарин – 3-й

17-19 ноября во французском Гренобле проходит пятый этап серии Гран-при Trophée de France. После короткой программы в соревнованиях мужчин лидирует испанец Хавьер Фернандес, японец Шома Уно – 2-й, россиянин Александр Самарин – 3-й.

Гран-при

5-й этап

Гран-при

Trophée de France

Гренобль, Франция

Мужчины

Короткая программа

1. Хавьер Фернандес (Испания) – 107,86

2. Шома Уно (Япония) – 93,92

3. Александр Самарин (Россия) – 91,51 (личный рекорд)

4. Морис Квителашвили (Грузия) – 86,98 (личный рекорд)

5. Алексей Быченко (Израиль) – 86,79

6. Миша Ге (Узбекистан) – 85,41 (личный рекорд)

7. Денис Тен (Казахстан) – 83,70

8. Макс Аарон (США) – 78,64

9. Кевин Аймо (Франция) – 70,00

10. Винсент Чжоу (США) – 66,12

11. Ромен Понсар (Франция) – 63,81

Расписание трансляций пятого этапа Гран-при – Trophée de France