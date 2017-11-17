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    Trophée de France. Пары. Тарасова и Морозов победили в короткой программе, Джеймс и Сипре – 2-е

    Теги сборная России результаты Гран-при сборная Канады Trophée de France сборная Франции Любовь Илюшечкина сборная США сборная Китая сборная Великобритании сборная Италии Ванесса Джеймс Николь Делла Моника пары Андрей Новоселов Мервин Тран Дилан Москович Евгения Тарасова Владимир Морозов Цзинь Ян Маттео Гуаризе Морган Сипре Чэн Пэн Марисса Кастелли Кристофер Бойаджи Лола Эсбрат Зоуи Джонс

    С 17 по 19 ноября во французском Гренобле проходит пятый этап Гран-при Trophée de France. После короткой программы в соревнованиях пар лидируют россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

    Гран-при

    5-й этап

    Trophée de France

    Гренобль, Франция

    Пары

    Короткая программа

    1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) – 77,84
    2. Ванесса Джеймс — Морган Сипре (Франция) – 73,18
    3. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризи (Италия) – 70,65
    4. Любовь Илюшечкина — Дилан Москович (Канада) – 66,36
    5. Чэн Пэн — Цзинь Ян (Китай) – 62,40
    6. Марисса Кастелли — Мервин Тран (США) – 58,99
    7. Лола Эсбрат — Андрей Новоселов (Франция) – 51,90
    8. Зоуи Джонс — Кристофер Бойаджи (Великобритания) – 44,59

     

    Расписание трансляций пятого этапа Гран-при – Trophée de France

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