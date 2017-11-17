Trophée de France. Пары. Тарасова и Морозов победили в короткой программе, Джеймс и Сипре – 2-е
С 17 по 19 ноября во французском Гренобле проходит пятый этап Гран-при Trophée de France. После короткой программы в соревнованиях пар лидируют россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Гран-при
5-й этап
Trophée de France
Гренобль, Франция
Пары
Короткая программа
1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) – 77,84
2. Ванесса Джеймс — Морган Сипре (Франция) – 73,18
3. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризи (Италия) – 70,65
4. Любовь Илюшечкина — Дилан Москович (Канада) – 66,36
5. Чэн Пэн — Цзинь Ян (Китай) – 62,40
6. Марисса Кастелли — Мервин Тран (США) – 58,99
7. Лола Эсбрат — Андрей Новоселов (Франция) – 51,90
8. Зоуи Джонс — Кристофер Бойаджи (Великобритания) – 44,59
Расписание трансляций пятого этапа Гран-при – Trophée de France
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