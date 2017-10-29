Skate Canada. Пары. Савченко и Массо, Дюамель и Редфорд, Забияко и Энберт покажут произвольные программы
Сегодня на втором этапе Гран-при Skate Canada спортивные пары покажут произвольные программы. Немецкий дуэт Алена Савченко и Бруно Массо выиграл короткую программу, россияне Наталья Забияко и Александр Энберт занимают 4-е место.
Гран-при
2-й этап
Skate Canada
Реджайна, Канада
Пары
Начало произвольной программы - 4.05 по московскому времени (29 октября).
Первая разминка
1. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай)
2. Сидни Колоджей – Максим Дешам (Канада)
3. Любовь Илюшечкина – Дилан Москович (Канада)
4. Хэвен Денни – Брендон Фрэйзер (США)
Вторая разминка
5. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)
6. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)
7. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада)
8. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия)
Положение после короткой программы
1. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия) – 77,34
2. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада) – 73,53
3. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 73,04
4. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 69,00
5. Любовь Илюшечкина – Дилан Москович (Канада) – 64,06
6. Хэвен Денни – Брендон Фрэйзер (США) – 63,26
7. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 61,58
8. Сидни Колоджей – Максим Дешам (Канада) – 59,06
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