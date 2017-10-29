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    Skate Canada. Пары. Савченко и Массо, Дюамель и Редфорд, Забияко и Энберт покажут произвольные программы

    Теги Алена Савченко сборная России результаты Гран-при сборная Канады Skate Canada сборная Франции Любовь Илюшечкина Александр Энберт сборная США сборная Китая сборная Германии Меган Дюамель Ванесса Джеймс пары Дилан Москович Эрик Редфорд Цзинь Ян Хэвен Денни Брендон Фрэйзер Морган Сипре Наталья Забияко Бруно Массо Чэн Пэн Максим Дешам Сидни Колоджей

    Сегодня на втором этапе Гран-при Skate Canada спортивные пары покажут произвольные программы. Немецкий дуэт Алена Савченко и Бруно Массо выиграл короткую программу, россияне Наталья Забияко и Александр Энберт занимают 4-е место.

    Гран-при

    2-й этап

    Skate Canada

    Реджайна, Канада

    Пары

    Начало произвольной программы - 4.05 по московскому времени (29 октября).

    Первая разминка

    1. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) 
    2. Сидни Колоджей – Максим Дешам (Канада)
    3. Любовь Илюшечкина – Дилан Москович (Канада)
    4. Хэвен Денни – Брендон Фрэйзер (США)

    Вторая разминка

    5. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) 
    6. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)
    7. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада) 
    8. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия)

    Положение после короткой программы

    1. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия) – 77,34
    2. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада) – 73,53
    3. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 73,04
    4. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 69,00
    5. Любовь Илюшечкина – Дилан Москович (Канада) – 64,06
    6. Хэвен Денни – Брендон Фрэйзер (США) – 63,26
    7. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 61,58
    8. Сидни Колоджей – Максим Дешам (Канада) – 59,06

    Расписание трансляций второго этапа Гран-при – Skate Canada

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