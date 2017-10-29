Skate Canada. Пары. Савченко и Массо, Дюамель и Редфорд, Забияко и Энберт покажут произвольные программы

Сегодня на втором этапе Гран-при Skate Canada спортивные пары покажут произвольные программы. Немецкий дуэт Алена Савченко и Бруно Массо выиграл короткую программу, россияне Наталья Забияко и Александр Энберт занимают 4-е место.

Гран-при

2-й этап

Skate Canada

Реджайна, Канада

Пары

Начало произвольной программы - 4.05 по московскому времени (29 октября).

Первая разминка

1. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай)

2. Сидни Колоджей – Максим Дешам (Канада)

3. Любовь Илюшечкина – Дилан Москович (Канада)

4. Хэвен Денни – Брендон Фрэйзер (США)

Вторая разминка

5. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)

6. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)

7. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада)

8. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия)

Положение после короткой программы



1. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия) – 77,34

2. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада) – 73,53

3. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 73,04

4. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 69,00

5. Любовь Илюшечкина – Дилан Москович (Канада) – 64,06

6. Хэвен Денни – Брендон Фрэйзер (США) – 63,26

7. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 61,58

8. Сидни Колоджей – Максим Дешам (Канада) – 59,06

Расписание трансляций второго этапа Гран-при – Skate Canada