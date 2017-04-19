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    Командный чемпионат мира. Медведева, Радионова, Вагнер и Дэйлман выйдут на лед с короткими программами

    Теги сборная России сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Китая Эшли Вагнер женское катание Елена Радионова Евгения Медведева командный чемпионат мира (World Team Trophy) Мэ Беренис Мейте Ли Цзыцзюнь Габриэль Дэйлман Карен Чен Лорин Лекавалье Вакаба Хигучи Элейн Шартран Маи Михара Ли Сяннин

    20 апреля в Токио в рамках командного чемпионата мира женщины выйдут на лед с короткими программами. За Россию выступят Евгения Медведева и Елена Радионова.

    Командный чемпионат мира

    Токио, Япония

    Женщины

    Короткая программа

    Начало – 10.35 по московскому времени (20 апреля)

    Старт-лист

    1. Ли Сяннин (Китай)
    2. Мэ Беренис Мейте (Франция)
    3. Ли Цзыцзюнь (Китай)
    4. Лорин Лекавалье (Франция)
    5. Элейн Шартран (Канада)
    6. Вакаба Хигучи (Япония)
    7. Маи Михара (Япония)
    8. Карен Чен (США)
    9. Габриэль Дэйлман (Канада)
    10. Елена Радионова (Россия)
    11. Эшли Вагнер (США)
    12. Евгения Медведева (Россия)

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