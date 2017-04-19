20 апреля в Токио в рамках командного чемпионата мира женщины выйдут на лед с короткими программами. За Россию выступят Евгения Медведева и Елена Радионова.

Командный чемпионат мира

Токио, Япония

Женщины

Короткая программа

Начало – 10.35 по московскому времени (20 апреля)

Старт-лист

1. Ли Сяннин (Китай)

2. Мэ Беренис Мейте (Франция)

3. Ли Цзыцзюнь (Китай)

4. Лорин Лекавалье (Франция)

5. Элейн Шартран (Канада)

6. Вакаба Хигучи (Япония)

7. Маи Михара (Япония)

8. Карен Чен (США)

9. Габриэль Дэйлман (Канада)

10. Елена Радионова (Россия)

11. Эшли Вагнер (США)

12. Евгения Медведева (Россия)