Боброва стала капитаном сборной России на командном чемпионате мира

Фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в дуэте с Дмитрием Соловьевым, стала капитаном сборной России на командном чемпионате мира.

Капитанами других сборных назначены: Кэйтлин Уивер (Канада), Эшли Вагнер (США), Ян Цзинь (Китай) и Морган Сипре (Франция).

Капитан сборной Японии будет объявлен позже.

Командный чемпионат мира пройдет в японском Токио с 20 по 23 апреля.