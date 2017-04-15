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    Боброва стала капитаном сборной России на командном чемпионате мира

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    Фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в дуэте с Дмитрием Соловьевым, стала капитаном сборной России на командном чемпионате мира.

    Капитанами других сборных назначены: Кэйтлин Уивер (Канада), Эшли Вагнер (США), Ян Цзинь (Китай) и Морган Сипре (Франция).

    Капитан сборной Японии будет объявлен позже.

    Командный чемпионат мира пройдет в японском Токио с 20 по 23 апреля.

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