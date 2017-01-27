Чемпионат Европы. Фернандес, Коляда, Ковтун и Самарин выступят с короткими программами
27 января на чемпионате Европы в чешской Остраве мужчины покажут короткие программы.
Чемпионат Европы
Острава, Чехия
Мужчины
Короткая программа
Начало – в 13.15 по московскому времени (27 января).
Трансляции – на Матч ТВ, Матч! Арена, с 16.30 – Eurosport 2
3-я разминка
18. Морис Квителашвили (Грузия)
5-я разминка
25. Денис Васильев (Латвия)
26. Михаил Коляда (Россия)
27. Шафик Бессеге (Франция)
28. Йорик Хендрикс (Бельгия)
29. Александр Майоров (Швеция)
30. Иван Ригини (Италия)
6-я разминка
31. Максим Ковтун (Россия)
32. Даниэль Самохин (Израиль)
33. Михал Бржезина (Чехия)
34. Алексей Быченко (Израиль)
35. Александр Самарин (Россия)
36. Хавьер Фернандес (Испания)
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