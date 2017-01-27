27 января на чемпионате Европы в чешской Остраве мужчины покажут короткие программы.

Чемпионат Европы

Острава, Чехия

Мужчины

Короткая программа

Начало – в 13.15 по московскому времени (27 января).

Трансляции – на Матч ТВ, Матч! Арена, с 16.30 – Eurosport 2

3-я разминка



18. Морис Квителашвили (Грузия)

5-я разминка

25. Денис Васильев (Латвия)

26. Михаил Коляда (Россия)

27. Шафик Бессеге (Франция)

28. Йорик Хендрикс (Бельгия)

29. Александр Майоров (Швеция)

30. Иван Ригини (Италия)

6-я разминка

31. Максим Ковтун (Россия)

32. Даниэль Самохин (Израиль)

33. Михал Бржезина (Чехия)

34. Алексей Быченко (Израиль)

35. Александр Самарин (Россия)

36. Хавьер Фернандес (Испания)