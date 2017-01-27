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    Чемпионат Европы. Фернандес, Коляда, Ковтун и Самарин выступят с короткими программами

    Теги Хавьер Фернандес сборная России результаты чемпионат Европы сборная Франции сборная Чехии сборная Бельгии Михал Бржезина сборная Израиля мужское катание Александр Майоров сборная Швеции Иван Ригини (Бариев) сборная Испании Максим Ковтун Михаил Коляда Шафик Бессеге Йорик Хендрикс сборная Латвии Александр Самарин Морис Квителашвили Даниэль Самохин сборная Грузии Алексей Быченко Денис Васильев

    27 января на чемпионате Европы в чешской Остраве мужчины покажут короткие программы.

    Чемпионат Европы

    Острава, Чехия

    Мужчины

    Короткая программа

    Начало – в 13.15 по московскому времени (27 января).

    Трансляции – на Матч ТВ, Матч! Арена, с 16.30 – Eurosport 2

    3-я разминка

    18. Морис Квителашвили (Грузия)

    5-я разминка

    25. Денис Васильев (Латвия)
    26. Михаил Коляда (Россия)
    27. Шафик Бессеге (Франция)
    28. Йорик Хендрикс (Бельгия)
    29. Александр Майоров (Швеция)
    30. Иван Ригини (Италия)

    6-я разминка

    31. Максим Ковтун (Россия)
    32. Даниэль Самохин (Израиль)
    33. Михал Бржезина (Чехия)
    34. Алексей Быченко (Израиль)
    35. Александр Самарин (Россия)
    36. Хавьер Фернандес (Испания)

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