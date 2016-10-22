Яна Егорян: «Сказала, что дети тупые в хорошем смысле этого слова. Возможно, я выразилась грубо»

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях прокомментировала свои слова о работе с детьми.

Егорян сообщила, что никогда не будет детским тренером, потому что «как бы это ужасно ни звучало, но дети — они тупые. В хорошем смысле этого слова».

«Я же сказала, что дети тупые в хорошем смысле этого слова. Ну то, что это нормально, что дети могут чего-то не понимать, не делать какие-то вещи.

И что если ты работаешь с ребенком, то нужно 10 раз повторить, чтобы до него дошло. Возможно, я выразилась грубо», – рассказала Егорян.