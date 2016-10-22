Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Яна Егорян: «Сказала, что дети тупые в хорошем смысле этого слова. Возможно, я выразилась грубо»

    Теги сборная России жен сабля Яна Егорян Фехтование

    Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян прокомментировала свои слова о работе с детьми.

    Егорян сообщила, что никогда не будет детским тренером, потому что «как бы это ужасно ни звучало, но дети — они тупые. В хорошем смысле этого слова».

    «Я же сказала, что дети тупые в хорошем смысле этого слова. Ну то, что это нормально, что дети могут чего-то не понимать, не делать какие-то вещи.

    И что если ты работаешь с ребенком, то нужно 10 раз повторить, чтобы до него дошло. Возможно, я выразилась грубо», – рассказала Егорян.

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться