Яна Егорян: «Сказала, что дети тупые в хорошем смысле этого слова. Возможно, я выразилась грубо»

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян прокомментировала свои слова о работе с детьми.
Егорян сообщила, что никогда не будет детским тренером, потому что «как бы это ужасно ни звучало, но дети — они тупые. В хорошем смысле этого слова».
«Я же сказала, что дети тупые в хорошем смысле этого слова. Ну то, что это нормально, что дети могут чего-то не понимать, не делать какие-то вещи.
И что если ты работаешь с ребенком, то нужно 10 раз повторить, чтобы до него дошло. Возможно, я выразилась грубо», – рассказала Егорян.