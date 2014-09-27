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Глава Федерации скейтбординга России: «Путин смотрел на выставке скейтборды от военных предприятий. Когда я показал их ребятам из сборной, они смеялись»

Теги Владимир Путин скейтборд Илья Вдовин Экстрим

Глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин поделился мнением насчет спортивного инвентаря, разрабатываемого военными предприятиями.

«Владимир Владимирович Путин буквально вчера, 25 сентября, был на выставке Агентства стратегических инициатив, где смотрел и даже трогал скейтборды, произведенные по какой-то конверсионной программе военными предприятиями.

Когда я показал эти скейтборды нашим ребятам из сборной, они смеялись», – сказал Вдовин в эфире, посвященном стартующему в октябре в Нижнем Новгороде чемпионату Европы по скейтбордингу.

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