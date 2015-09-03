В июне в России покажут фильм об опаснейших волнах и отчаянных серферах

13 июня состоится российская премьера фильма «Душа волны» (Vague a l’ame).

Документальное кино переносит зрителей прямо на гребень 20-метровой гавайской волны Джоус и к гигантским ледяным волнам ирландского Малламора. Режиссер Винсент Кардасик неотступно следит за тем, как отчаянные серферы Шейн Дориан, Бенджамин Санчис и Джастин Бекре покоряют колоссальные волны.

Съемки начались в Португалии, в Назаре, где Бенджамин «Санчо» Санчис был заброшен джетом на одну из крупнейших волн. Он поймал ее, но не смог удержаться до конца, и это чуть не стоило серферу жизни. Санчис получил награду WSL (World Surf League) в номинации «XL Wipeout года».

«Мы начали и закончили фильм в Назаре», – говорит Санчис. «В первый раз я пережил тяжелейший вайпаут (ситуация, когда передняя часть доски погружается в воду – примечание Sports.ru). Мы вернулись через несколько лет, и я успешно поймал одну из самых больших волн в моей жизни. И весь фильм получился вот таким – там есть и падения, и взлеты. Есть радость братства между серферами, и есть тяжелые уроки, которые пришлось получать в одиночку».

Зрителей ждет не просто фильм о серфинге. В «Душе волны» откровенно рассказывается, чего на самом деле требует покорение огромнейших волн планеты – как от серферов, так и от съемочной команды. Это взгляд изнутри на боль, сомнения и страх, которые сопровождают безумцев на пути к гребню гигантской волны.

«Моей целью было показать, что происходит за кадром таких историй», – рассказывает режиссер Винсент Кардасик. «Почему эти люди готовы объехать весь свет в поисках своей волны? Что движет ими – страсть, деньги, жажда наград или честолюбие? В «Душе волны» я хотел показать мир этих людей. Это кино не только о серфинге – скорее это попытка зафиксировать и невероятные волны, и ни с чем не сравнимые эмоции, которые бьют через край в таких путешествиях».

Премьеру фильма команда Billabong Adventure Division провела на французском серф-споте Оссегор, после чего фильм отправится в турне по Европе. Премьерный показ в России состоится 13 июня 2019 года в Москве, в Центральном Деловом Пространстве (ул. Покровка, 47).

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Фото: пресс-релиз Billabong