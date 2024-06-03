«Критериум Дофине». 3-й этап. Гонщики проедут маршрут с набором высоты 2800 м

Теги велошоссе результаты Критериум Дофине Магнус Корт Нильсен Александр Власов Джек Хейг Примож Роглич Клеман Шампуссен Маттео Йоргенсон Хуан Аюсо Бруно Армирайл Дерек Джи Велоспорт

4 июня пройдет третий этап веломногодневки «Критериум Дофине-2024».

«Критериум Дофине»

3-й этап

Сель-Сюр-Дюроль – Лез Эстабль, Франция

Профиль/Карта

Начало – 13.35 по московскому времени. 

Общий зачет (после 2-го этапа)

1. Магнус Корт Нильсен (Дания, Uno-X Mobility) – 7.23,02

2. Примож Роглич (Словения, BORA – hansgrohe) – 0,04

3. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 0,06

4. Бруно Армирайл (Франция, Decathlon AG2R La Mondial) – 0,08

5. Клеман Шампуссен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 0,10

6. Дерек Джи (Канада, Israel – Premier Tech)

7. Ойер Лазкано (Испания, Movistar)

8. Кристс Нейландс (Латвия, Israel – Premier Tech)

9. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates)

10. Джек Хейг (Австралия, Bahrain – Victorious)...

15. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe)

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий