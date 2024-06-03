«Критериум Дофине». 3-й этап. Гонщики проедут маршрут с набором высоты 2800 м
4 июня пройдет третий этап веломногодневки «Критериум Дофине-2024».
3-й этап
Сель-Сюр-Дюроль – Лез Эстабль, Франция
Начало – 13.35 по московскому времени.
Общий зачет (после 2-го этапа)
1. Магнус Корт Нильсен (Дания, Uno-X Mobility) – 7.23,02
2. Примож Роглич (Словения, BORA – hansgrohe) – 0,04
3. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 0,06
4. Бруно Армирайл (Франция, Decathlon AG2R La Mondial) – 0,08
5. Клеман Шампуссен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 0,10
6. Дерек Джи (Канада, Israel – Premier Tech)
7. Ойер Лазкано (Испания, Movistar)
8. Кристс Нейландс (Латвия, Israel – Premier Tech)
9. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates)
10. Джек Хейг (Австралия, Bahrain – Victorious)...
15. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe)