«Тур де Франс». 14-й этап. Гонщики преодолевают холмистый маршрут с пятью категорийными вершинами

12 сентября пройдет 14-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Гонщики преодолеют холмистый маршрут с пятью категорийными вершинами протяженностью 194 км.
«Тур де Франс»
14-й этап
Клермон-Ферран – Лион
194 км
Начало – 14.20 по московскому времени, прямая трансляция – с 14.00 на телеканале Eurosport.
Общий зачет (после 13-го этапа)
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 56.34,35
2. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 0,44
3. Иган Арли Берналь (Колумбия, INEOS) – 0,59
4. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Pro Cycling) – 1,10
5. Найро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic) – 1,12
6. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 1,31
7. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 1,42
8. Микель Ланда (Испания, Bahrain – McLaren) – 1,55
9. Ричи Порт (Австралия, Trek – Segafredo) – 2,06
10. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 2,54
11. Ромен Барде (Франция, AG2R) – 3,00
12. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – 3,14
13. Том Дюмолен (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 4,32
14. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS) – 5,11
15. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 6,22
16. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – McLaren) – 7,02
17. Пьер Роллан (Франция, B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM) – 14,34
18. Серхио Игита (Колумбия, EF Pro Cycling) – 26,12
19. Уоррен Баргиль (Франция, Arkéa Samsic) – 27,11
20. Зепп Касс (США, Jumbo-Visma) – 33,30
126. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 2.59,23