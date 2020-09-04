«Тур де Франс». 14-й этап. Гонщики преодолевают холмистый маршрут с пятью категорийными вершинами

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12 сентября пройдет 14-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Гонщики преодолеют холмистый маршрут с пятью категорийными вершинами протяженностью 194 км.

«Тур де Франс»

14-й этап 

Клермон-Ферран – Лион

194 км

Профиль/Карта

Начало – 14.20 по московскому времени, прямая трансляция – с 14.00 на телеканале Eurosport.

Общий зачет (после 13-го этапа)

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 56.34,35

2. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 0,44

3. Иган Арли Берналь (Колумбия, INEOS) – 0,59

4. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Pro Cycling) – 1,10

5. Найро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic) – 1,12

6. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 1,31

7. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 1,42

8. Микель Ланда (Испания, Bahrain – McLaren) – 1,55

9. Ричи Порт (Австралия, Trek – Segafredo) – 2,06

10. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 2,54

11. Ромен Барде (Франция, AG2R) – 3,00

12. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – 3,14

13. Том Дюмолен (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 4,32

14. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS) – 5,11

15. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 6,22

16. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – McLaren) – 7,02

17. Пьер Роллан (Франция, B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM) – 14,34

18. Серхио Игита (Колумбия, EF Pro Cycling) – 26,12

19. Уоррен Баргиль (Франция, Arkéa Samsic) – 27,11

20. Зепп Касс (США, Jumbo-Visma) – 33,30

126. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 2.59,23

Расписание веломногодневки «Тур де Франс-2020»

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