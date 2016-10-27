Денис Дмитриев: «Сто процентов, что в Токио-2020 поедем без флага. И это не козни Запада, а у нас такой бардак»

Теги велотрек допинг сборная России WADA Денис Дмитриев Олимпиада-2020 Велоспорт

Российский велогонщик Денис Дмитриев считает, что сборная России поедет на летнюю Олимпиаду-2020 в Токио под нейтральным флагом из-за допинговых скандалов.

— Вы верите, что суд с WADA пройдет успешно и мы поедем на Олимпиаду в Токио в полном составе и под своим флагом?

— Сто процентов, что поедем без флага. Мне кажется, это очевидно. У нас такой бардак, что нет людей, кто несет ответственность за эту ситуацию. Давно пора уже навести порядок, что-то признать, что-то оспорить, помириться с WADA и начать все с чистого листа. Но такого человека нет.

— Почему нет? Есть министр спорта, руководство Олимпийского комитета, ответственные в правительстве...

— Людей много, а кто отвечает — непонятно. Может, пора уже в чем-то признаться? Если есть грех, то чего уж тут скрывать. Можно и признать свои ошибки, в том числе и нашим руководителям. Сказать: да, было, но теперь мы навели порядок и все изменилось.

За пять лет, сколько это длится, наверное, можно было куда-то прийти. Это не козни Запада, это реально наша проблема. Пора уже не заметать пыль, а реально сделать у себя генеральную уборку.

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