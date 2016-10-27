Чемпион мира по велоспорту Дмитриев: «Коронавирус сильно распиарен. Уверен, что Олимпиаду-2020 проведут»

Чемпион мира по велоспорту, бронзовый призер Рио-2016 Денис Дмитриев поделился мнением насчет возможного переноса Олимпийских игр-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса.

– Как вы относитесь к идее переноса Олимпийских игр в Токио?

– Мне все коллеги говорят, что в 2020 году Олимпиады не будет. А я почему-то все равно уверен, что ее проведут.

Считаю, что коронавирус – это сильно распиаренная история. Через пару месяцев люди опомнятся и поймут, что если ты не в группе риска, ничего страшного в нем нет.

Может, в Токио введут какие-то особые меры предосторожности, не знаю. Но Олимпиада должна состояться.

– Если ее все-таки перенесут, для вас это станет трагедией?

– Да нет, все же в одинаковых условиях. У меня был провальный сезон в плане травм, все наперекосяк. Так что лично для меня, может, даже лучше, если бы ее перенесли, – сказал Дмитриев.

Решение по Олимпиаде-2020 примут в ближайшие 4 недели, отмена Игр не рассматривается

При каких условиях отменят Олимпиаду-2020? Все решит МОК, а не Япония