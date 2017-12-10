Решение по Олимпиаде-2020 примут в ближайшие 4 недели, отмена Игр не рассматривается

Оргкомитет Олимпиады-2020 в Токио выступил с заявлением относительно сроков проведения соревнований в условиях пандемии коронавируса.

«Хотя в настоящее время в Японии нет регионов, в которых было бы подтверждено широкое распространение коронавируса, отборочные мероприятия к Токио-2020 были сорваны во всем мире из-за распространения инфекции во многих странах.

Ряд спортсменов и Национальных олимпийских комитетов также заявили, что они не могут продолжать тренировки в таких условиях, и эта беспрецедентная ситуация вызывает у нас серьезную обеспокоенность.

В свете этой ситуации вчера вечером в Токио состоялась срочная видеоконференция с президентом МОК Томасом Бахом, в ходе которой мы договорились приступить к подробному обсуждению различных сценариев, в том числе переносу Игр, в полной координации с правительством Токио, правительством Японии, соответствующими японскими властями, международными спортивными федерациями и НОК.

Как заявил МОК, из-за чрезвычайной сложности Игр в настоящее время окончательное решение не принято, и обсуждения будут завершены в течение следующих четырех недель. Отмена Игр в Токио не стоит на повестке дня.

Мы думаем обо всех, кто пострадал от этого кризиса, и мы продолжим уделять первостепенное внимание безопасности спортсменов, зрителей и всех других участников Игр. Поскольку мы внимательно следим за тенденциями заражения, мы посвятим себя изучению подробных планов для различных сценариев, включая открытие Игр 24 июля, в соответствии с планами.

Мы будем продолжать тесно сотрудничать со всеми соответствующими организациями, чтобы оправдать ожидания спортсменов, которые тренируются днем ​​и ночью, и болельщиков, которые так долго ждали Игр.

Поскольку мы стремимся разрешить эту уникальную ситуацию, крайне важна тесная координация со многими партнерами, включая столичное правительство Токио, правительство Японии, маркетинговых партнеров Токио 2020, вещательных компаний, поставщиков и подрядчиков. Мы должны быть более сплоченными, чем когда-либо.

Несмотря на это, сейчас важно, чтобы мир объединился, чтобы преодолеть этот кризис. Как заявил президент Томас Бах, «Мы хотим, чтобы олимпийский огонь был светом в конце этого туннеля». Поэтому мы приложим все возможные усилия для преодоления этой проблемы и проведения Игр», – говорится в заявлении оргкомитета.

Олимпиада-2020 в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

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